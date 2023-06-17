NBA／厄文未來動向受矚目 傳可能簽頂薪續留達拉斯
今年成為完全自由球員的厄文（Kyrie Irving），堪稱是自由市場上最受矚目的大魚之一；《Bleacher Report》專欄作家平克斯（Eric Pincus）近日撰文特別提到了厄文的未來可能動向。
「獨行俠在和籃網的厄文交易案中付出很多籌碼，但如今他很可能會在7月以完全自由球員的身份離開球隊。」平克斯說。
儘管許多聯盟管理階層都認為厄文還是會繼續留在達拉斯，因為獨行俠能給出最優渥的價碼；然而行為一向難以預測的厄文，最後會做出什麼決定，外界恐怕也很難預測得到。有消息認為，厄文仍舊希望拿到一份頂級合約。
在為獨行俠效力的20場比賽中，厄文場均可以得到27分6助攻5籃板，不過獨行俠最終並未打進季後賽。
另外，根據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）的消息，獨行俠近期和老英商討了以柯林斯為主體的交易案，將伯坦斯（Davis Bertans）和今年首輪第10順位送出，換來柯林斯和今年第15順位選秀權。不過，費雪也補充提到，這筆交易討論似乎沒有進展。
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