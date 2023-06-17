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NBA／僅次巫師雙槍風波 莫蘭特持槍禁賽25場登史上第8

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
莫蘭特遭禁賽25場處分。 法新社
莫蘭特遭禁賽25場處分。 法新社

NBA聯盟在今天宣布對於本季兩度爆發亮槍風波的灰熊主控莫蘭特（Ja Morant）處以禁賽25場的重罰，而這不僅將造成灰熊與莫蘭特在新賽季的巨大損失，25場禁賽也足以排上聯盟歷史禁賽場次的第8名，也展現NBA對於此事件的重視。

莫蘭特在本賽季兩度爆發持槍事件，包括3月份遭到禁賽8場，5月份的第二度揮舞槍支事件，更是完全踩到聯盟底線，在今天遭到宣布禁賽25場，而這樣的禁賽場次不僅可以排上聯盟史上第8名，在聯盟持槍禁賽令中更是僅次於當年巫師「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）與克里坦頓（Javaris Crittenton）。

NBA史上最長的禁賽令為2004年溜馬與活塞的奧本山大亂鬥事件中，身為事件主角的亞泰斯特（Metta Sandiford-Artest）遭到聯盟禁賽86場，其中包括73場例行賽與13場季後賽，損失近500萬美元薪資，而在該事件中共有9名球員遭到禁賽處分，其中溜馬傑克森（Stephen Jackson）則是遭禁賽30場，排名史上第5。

至於退役球星史普利威爾（Latrell Sprewell），則是曾在1997年效力勇士期間，因為對總教練卡勒西莫（P.J. Carlesimo）鎖喉，先是遭到禁賽10場，隨後更是遭到勇士宣布禁賽1年，經過上訴後最終史普利威爾則是面臨了68場禁賽處分，為史上第2長，史普利威爾也因此被冠上「鎖喉手」稱號。

聯盟史上與「槍」有關的最長禁賽紀錄，則是以前巫師球星「零號探員」亞瑞納斯在2010年因與隊友克里坦頓（Javaris Crittenton）發生爭執，兩人先後將槍枝帶入巫師更衣室，其中亞瑞納斯更是比出手指拿槍的嘲笑手勢，導致他遭到禁賽50場，克里坦頓也因此遭到禁賽38場，分別為聯盟史上第3、4長的禁賽紀錄。

至於黃蜂球員布里吉斯（Miles Bridges），本賽季則是因為涉及家暴事件遭到禁賽30場，前湖人球員華盛頓（Kermit Washington）在1977年時則是因為出拳打了後來的火箭總教練湯加諾維奇（Rudy Tomjanovich），而遭到禁賽26場，為史上第7長，排名在這次莫蘭特25場禁賽令的前一位。

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