NBA／小鄧利維正式接掌勇士總管 上任即面臨諸多難題

就在邁爾斯（Bob Myers）卸下職務之後，勇士官方正式宣佈小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）將接替他的工作，成為勇士新任總管。

在這項人事消息公佈之後，《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）也跟進說明，小鄧利維和老闆拉卡柏（Joe Lacob）進行了會面，雙方達成一份複數年合約，勇士預計會在美國時間下週一舉行記者會。

42歲的小鄧利維和勇士淵源頗深，2002年以首輪第3順位加入勇士，總共待了5個賽季；他在2016-17年賽季結束後高掛球鞋，隔年就被勇士延攬擔任球探，2019年晉升為總管特助，2021年成為籃球運營副總裁，一路走來平步青雲。

在邁爾斯決定離開之後，外界幾乎都認為小鄧利維不意外的話將會接掌球隊。

不過小鄧利維新官上任後就得面臨許多難解的問題，包括高豪華稅、團隊薪資爆滿、陣容補強空間有限、主力球員續約等，能否維持住勇士的競爭力，勢必要花費小鄧利維不少心力。