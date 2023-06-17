NBA／莫蘭特二度持槍禁賽25場 新賽季未打就損失2.3億

灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant）今年兩度爆發亮槍風波，NBA聯盟繼3月份對於他進行8場禁賽懲處後，今天再宣布針對他5月份第二度持槍揮舞的事件，進行25場禁賽的重罰，並將於新賽季開打後執行，也代表灰熊至少將在前三分之一賽季面臨主控缺陣的狀況。

莫蘭特今年3月才因為在社群網站上上傳一張自己持槍的照片，遭到聯盟處以8場禁賽的處分，儘管當時莫蘭特就多次對外為自己的不成熟行為致歉，不過5月時他老毛病再犯，又再一次在社群網站上被上傳了一段持槍揮舞的畫面，而這次聯盟也決定對他祭出重罰。

「莫蘭特再次在社群媒體上揮舞槍支的決定令人震驚與不安，因為他才在3月份因為類似行為遭到禁賽8場。」NBA主席席佛今天透過聲明發布對於莫蘭特的懲處，「其他年輕人效仿他的行為是一件令人擔憂的事情，在這樣的情況下，我們認為禁賽25場是個合理的決定，這也明確表達聯盟不會容忍魯莽和不負責任的持槍行為。」

這次聯盟對於莫蘭特的懲處中也附帶了其他條款，包括在重回球場前必須參與聯盟制定的計畫，且禁賽期間他將不得參與任何公開聯賽或是球隊活動，包括季前熱身賽，而這也將導致下賽季年薪3350萬美元的莫蘭特，將因為禁賽25場而損失750萬美元（約台幣2.3億元）的薪資。

對於遭到聯盟重罰，莫蘭特也透過聲明表示，「我將會有時間反省，讓自己意識到我造成多大的傷害，我想向NBA、灰熊、我的隊友和曼菲斯致歉，對於席佛、庫克萊曼（Zach Kleiman）和佩拉（Robert J. Pera）給我機會成為一名職業球員並支持我，為我造成的傷害感到抱歉，對於那些景仰我的孩子，我也很抱歉沒有成為你們的榜樣，我保證未來會變得更好，對於我所有的贊助商，我將會更好的代表我們的品牌，對於我的所有粉絲我將會補償，我保證。」