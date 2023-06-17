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NBA／新賽季無緣角逐個人獎項 莫蘭特：改過自新深刻反省

中央社／ 綜合外電報導
莫蘭特遭聯盟禁賽25場。 美聯社
莫蘭特遭聯盟禁賽25場。 美聯社

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）因今年二度在社群媒體上亮槍，今天被聯盟禁賽25場，除對灰熊戰力造成嚴重影響，他也將失去在下個球季爭奪所有個人獎項的資格。

莫蘭特是美國職籃NBA最璀璨的新星之一，他3月已因另一段在夜店亮槍的影片被禁賽8場。

法新社報導，莫蘭特被禁賽25場，意味著他將不太可能可在新球季爭奪任何個人獎項，因為根據NBA目前的勞資協議，球員必須在82場例行賽中打至少65場，才有爭奪最有價值球員（MVP）等個人獎項的資格。

NBA總裁席佛（Adam Silver）在聲明中表示，莫蘭特這次的禁賽將傳達一個訊息，那就是聯盟將強力打擊使用槍枝的「魯莽行為」。

席佛說：「莫蘭特再次在社群媒體上揮槍的決定令人震驚與不安，因為他3月就已經因為類似行為被禁賽8場了。」

「其他年輕人仿效他行為的可能性特別令人擔憂，在這樣的情況下，我們認為禁賽25場是合適的，同時也要明確表達，不會容忍任何魯莽和不負責任的持槍行為。」

先前在被禁賽期間，已經尋求治療來學著控制壓力的莫蘭特在聲明中表示，他計劃在休季期間花時間改善自己的心理健康狀態。

莫蘭特說：「我會有時間反思，並意識到我造成多大的傷害。」莫蘭特最近這次亮槍的影片流出後，曼菲斯灰熊上月暫停讓他參與所有球隊活動。

「我想對NBA、灰熊、我的隊友與曼菲斯市致歉。我在休季和被禁賽的期間，會繼續改善自己的心理健康和決策能力。」

「希望你們能給我機會，讓我向你們證明，隨著時間的推移，我會變成比過去所表現出來還要好的人。」

在另一份聲明中，灰熊接受NBA對莫蘭特的禁賽。

灰熊說：「我們尊重在最新一起事件後，聯盟對莫蘭特禁賽的決定。我們的標準很明確，也希望隊上所有人都能遵守。」

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