NBA／金塊47年首冠 遊行誓言連莊

帶著隊史47年來首座NBA總冠軍金盃上車，金塊隊球員與教練昨天在丹佛市中心舉行封王遊行，在象徵勝利的香檳與雪茄加持下氣氛歡騰，這也讓日前一度表示想趕著回家參加賽馬賽的總冠軍賽MVP約柯奇當場改口，不希望冠軍遊行就此落幕。

丹佛去年6月才為NHL科羅拉多雪崩隊舉行過封王遊行，但當地球迷昨天對於金塊47年來首冠遊行投入程度更勝於去年，球員、教練不斷與民眾互動，金塊總教練馬龍甚至接下球迷拋向車上的酒瓶直接開心暢飲，好心情不言而喻。

馬龍在遊行過程中也強調，這不會是他們最後一次的封王遊行，「我有一個瘋狂的想法，那就是我們還沒有要結束，我們是一群貪婪的人，讓我們再做一次（冠軍）吧，我想要再一次登上封王花車，然後再一次參與遊行。」