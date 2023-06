NBA／獨行俠尋覓唐西奇幫手 傳有意交易老鷹前鋒柯林斯

有唐西奇(Luka Doncic)在陣的獨行俠,即便本季連附加賽都無緣參與,仍義無反顧地以「爭冠」作為球隊主軸。為此,球隊傳出正與老鷹商討柯林斯(John Collins)交易案。

現年25歲的前鋒柯林斯,在楊恩(Trae Young)降臨亞特蘭大前,為球隊重點栽培的新秀,首年繳出場均10.5分、7.3籃板、1.3助攻,並入選年度新秀第二陣。即便隔年楊恩空降成為少主,他的數據也未遭到壓縮,進一步成為場均接近20-10的新星。

柯林斯在2019-20賽季達到生涯顛峰,不僅場均砍下21分10籃板,三分球命中率更超過四成,隔年也和楊恩攜手帶隊闖進東區冠軍賽。不過,在隔年成績維持平盤後,柯林斯本季在墨瑞(Dejounte Murray)加盟下適應不良,三分命中率跌破三成,場均得分剩下13.1分。

如此表現,和柯林斯2500萬美元的年均薪並不相襯。因此,除了季中差點被交易至太陽外,柯林斯如今又與另一支西區球隊沾上邊,《Bleacher Report》寫手扎克爾(Joseph Zucker)在文中寫道,「獨行俠可能以伯坦斯(Davis Bertans)和10號籤,向老鷹換來柯林斯和15號籤。」但他也強調:「目前沒有更進一步對話。」

Report: The Mavs offered Dāvis Bertāns and the No. 10 pick for John Collins and the No. 15 pick, per @JakeLFischer 👀#MFFL pic.twitter.com/uMCBOaZqTV