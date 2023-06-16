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NBA／獨行俠尋覓唐西奇幫手 傳有意交易老鷹前鋒柯林斯

聯合新聞網／ 綜合報導
柯林斯曾多次被老鷹擺上貨架。 法新社
柯林斯曾多次被老鷹擺上貨架。 法新社

有唐西奇（Luka Doncic）在陣的獨行俠，即便本季連附加賽都無緣參與，仍義無反顧地以「爭冠」作為球隊主軸。為此，球隊傳出正與老鷹商討柯林斯（John Collins）交易案。

現年25歲的前鋒柯林斯，在楊恩（Trae Young）降臨亞特蘭大前，為球隊重點栽培的新秀，首年繳出場均10.5分、7.3籃板、1.3助攻，並入選年度新秀第二陣。即便隔年楊恩空降成為少主，他的數據也未遭到壓縮，進一步成為場均接近20-10的新星。

柯林斯在2019-20賽季達到生涯顛峰，不僅場均砍下21分10籃板，三分球命中率更超過四成，隔年也和楊恩攜手帶隊闖進東區冠軍賽。不過，在隔年成績維持平盤後，柯林斯本季在墨瑞（Dejounte Murray）加盟下適應不良，三分命中率跌破三成，場均得分剩下13.1分。

如此表現，和柯林斯2500萬美元的年均薪並不相襯。因此，除了季中差點被交易至太陽外，柯林斯如今又與另一支西區球隊沾上邊，《Bleacher Report》寫手扎克爾（Joseph Zucker）在文中寫道，「獨行俠可能以伯坦斯（Davis Bertans）和10號籤，向老鷹換來柯林斯和15號籤。」但他也強調：「目前沒有更進一步對話。」

獨行俠陣中除了厄文（Kyrie Irving），前鋒伍德（Christian Wood）也將在夏天成為自由球員，試圖交易來同位置的柯林斯，或許代表放走伍德的打算。

獨行俠 老鷹

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