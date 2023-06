NBA／NCAA、NBA雙冠如同美夢？金塊菜鳥翻玩柯瑞招牌「晚安」

今日,迎來冠軍遊行的丹佛全城陷入瘋狂,球迷、球員都沉浸在隊史首冠的歡樂中,而人生攀上顛峰的菜鳥布勞恩(Christian Braun)在狂喜之下,擺出了聯盟巨星柯瑞(Stephen Curry)的招牌動作。

在一年前幫助母校堪薩斯大學,在「三月瘋」殺出重圍拿下冠軍的布勞恩,投入選秀後被金塊以首輪第21順位選入。進入聯盟後,布勞恩成為球隊輪替一員,在例行賽平均15.5分鐘上場時間內,繳出場均4.7分、2.4籃板、0.8助攻數據。

雖然還不是球隊倚重的主力,布勞恩卻在總冠軍賽第三戰成為奇兵,從板凳出發,以8投7中的高命中率砍下15分,幫助球隊在熱火主場拿下關鍵一勝。

最終,布勞恩也跟隨金塊獲得成軍47年來第一座冠軍,他也成為第5位在NCAA奪冠後,同年進入NBA再拿一冠的球員。或許是成就太過難得,如同做了美夢,讓布勞恩興奮地在冠軍遊行上,雙手一合,擺出柯瑞著名的「晚安」動作。

雖然難以解讀布勞恩學習柯瑞的用意,但可以確定的是,這名入行不到一年的新秀,已在聯盟歷史留下特別的記號。

Christian Braun is now 1 of 5 players in NBA History to have won an NCAA National Championship and an NBA Championship in back-to-back years 👀



The others?



⭐️Bill Russell (1956-57)

⭐️Henry Bibby (1972-73)

⭐️Magic Johnson (1979-80)

⭐️Billy Thompson (1986-87)



ELITE COMPANY 🤯 pic.twitter.com/av7VzP1jgw