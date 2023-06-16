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NBA／NCAA、NBA雙冠如同美夢？金塊菜鳥翻玩柯瑞招牌「晚安」

聯合新聞網／ 綜合報導
布勞恩模仿柯瑞的「晚安」。 截自《ClutchPoints》推特
布勞恩模仿柯瑞的「晚安」。 截自《ClutchPoints》推特

今日，迎來冠軍遊行的丹佛全城陷入瘋狂，球迷、球員都沉浸在隊史首冠的歡樂中，而人生攀上顛峰的菜鳥布勞恩（Christian Braun）在狂喜之下，擺出了聯盟巨星柯瑞（Stephen Curry）的招牌動作。

在一年前幫助母校堪薩斯大學，在「三月瘋」殺出重圍拿下冠軍的布勞恩，投入選秀後被金塊以首輪第21順位選入。進入聯盟後，布勞恩成為球隊輪替一員，在例行賽平均15.5分鐘上場時間內，繳出場均4.7分、2.4籃板、0.8助攻數據。

雖然還不是球隊倚重的主力，布勞恩卻在總冠軍賽第三戰成為奇兵，從板凳出發，以8投7中的高命中率砍下15分，幫助球隊在熱火主場拿下關鍵一勝。

最終，布勞恩也跟隨金塊獲得成軍47年來第一座冠軍，他也成為第5位在NCAA奪冠後，同年進入NBA再拿一冠的球員。或許是成就太過難得，如同做了美夢，讓布勞恩興奮地在冠軍遊行上，雙手一合，擺出柯瑞著名的「晚安」動作。

雖然難以解讀布勞恩學習柯瑞的用意，但可以確定的是，這名入行不到一年的新秀，已在聯盟歷史留下特別的記號。

金塊

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