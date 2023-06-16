NBA／NCAA、NBA雙冠如同美夢？金塊菜鳥翻玩柯瑞招牌「晚安」
今日，迎來冠軍遊行的丹佛全城陷入瘋狂，球迷、球員都沉浸在隊史首冠的歡樂中，而人生攀上顛峰的菜鳥布勞恩（Christian Braun）在狂喜之下，擺出了聯盟巨星柯瑞（Stephen Curry）的招牌動作。
在一年前幫助母校堪薩斯大學，在「三月瘋」殺出重圍拿下冠軍的布勞恩，投入選秀後被金塊以首輪第21順位選入。進入聯盟後，布勞恩成為球隊輪替一員，在例行賽平均15.5分鐘上場時間內，繳出場均4.7分、2.4籃板、0.8助攻數據。
雖然還不是球隊倚重的主力，布勞恩卻在總冠軍賽第三戰成為奇兵，從板凳出發，以8投7中的高命中率砍下15分，幫助球隊在熱火主場拿下關鍵一勝。
最終，布勞恩也跟隨金塊獲得成軍47年來第一座冠軍，他也成為第5位在NCAA奪冠後，同年進入NBA再拿一冠的球員。或許是成就太過難得，如同做了美夢，讓布勞恩興奮地在冠軍遊行上，雙手一合，擺出柯瑞著名的「晚安」動作。
雖然難以解讀布勞恩學習柯瑞的用意，但可以確定的是，這名入行不到一年的新秀，已在聯盟歷史留下特別的記號。
Christian Braun is now 1 of 5 players in NBA History to have won an NCAA National Championship and an NBA Championship in back-to-back years 👀— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 13, 2023
The others?
⭐️Bill Russell (1956-57)
⭐️Henry Bibby (1972-73)
⭐️Magic Johnson (1979-80)
⭐️Billy Thompson (1986-87)
ELITE COMPANY 🤯 pic.twitter.com/av7VzP1jgw
Christian Braun hit Steph Curry's "night night" celebration at the Nuggets championship parade today 😴 pic.twitter.com/0AarS4plDa— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 15, 2023
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言