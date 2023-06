NBA／20年生涯未曾參加灌籃大賽 詹姆斯：我不想要

縱橫賽場20年的詹姆斯(Lebron James)幾乎囊括各類獎項,卻從未試圖將「灌籃王」頭銜一同納入,他日前也向媒體坦言,這不在自己規劃中。

進入聯盟前,詹姆斯便以勁爆的身體素質,贏得「天選之人」的封號,成為該屆甚至NBA歷史以來最當之無愧的狀元。踏上職業賽場後,他也不負眾望,屢屢在賽中上演媲美灌籃大賽的爆扣。

然而,就算成功讓例行賽無限接近灌籃大賽,詹姆斯終究沒有在明星週真正地獻技。對此,他向《Bally Sports》解釋原因,「我不覺得,那是我生涯中想達成的成就。參加灌籃大賽不是我進入聯盟的目標。」

之後,詹姆斯也列出他將目光放在哪些榮耀,「獲選明星隊、成為聯盟MVP、贏下年度最佳防守球員、拿下NBA總冠軍,這些是我的目標。灌籃大賽則從來不是我的熱情所在。」

如今,詹姆斯已超過38歲,觀眾看到他出現在灌籃大賽的可能性已微乎其微。

LeBron James told @BallySports why he never wanted to participate in the NBA's Slam Dunk Contest:



FULL QUOTE:



"I don’t think it was something I wanted to accomplish in my career; it’s not a goal of mine and it never was coming into the NBA to be a part of the Dunk Contest, you… pic.twitter.com/dFJDKoPEsh