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NBA／20年生涯未曾參加灌籃大賽 詹姆斯：我不想要
縱橫賽場20年的詹姆斯（Lebron James）幾乎囊括各類獎項，卻從未試圖將「灌籃王」頭銜一同納入，他日前也向媒體坦言，這不在自己規劃中。
進入聯盟前，詹姆斯便以勁爆的身體素質，贏得「天選之人」的封號，成為該屆甚至NBA歷史以來最當之無愧的狀元。踏上職業賽場後，他也不負眾望，屢屢在賽中上演媲美灌籃大賽的爆扣。
然而，就算成功讓例行賽無限接近灌籃大賽，詹姆斯終究沒有在明星週真正地獻技。對此，他向《Bally Sports》解釋原因，「我不覺得，那是我生涯中想達成的成就。參加灌籃大賽不是我進入聯盟的目標。」
之後，詹姆斯也列出他將目光放在哪些榮耀，「獲選明星隊、成為聯盟MVP、贏下年度最佳防守球員、拿下NBA總冠軍，這些是我的目標。灌籃大賽則從來不是我的熱情所在。」
如今，詹姆斯已超過38歲，觀眾看到他出現在灌籃大賽的可能性已微乎其微。
LeBron James told @BallySports why he never wanted to participate in the NBA's Slam Dunk Contest:— 👑 Brandon “Scoop B” Robinson (@ScoopB) June 12, 2023
FULL QUOTE:
"I don’t think it was something I wanted to accomplish in my career; it’s not a goal of mine and it never was coming into the NBA to be a part of the Dunk Contest, you… pic.twitter.com/dFJDKoPEsh
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