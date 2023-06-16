NBA／20年生涯未曾參加灌籃大賽 詹姆斯：我不想要

縱橫賽場20年的詹姆斯（Lebron James）幾乎囊括各類獎項，卻從未試圖將「灌籃王」頭銜一同納入，他日前也向媒體坦言，這不在自己規劃中。

進入聯盟前，詹姆斯便以勁爆的身體素質，贏得「天選之人」的封號，成為該屆甚至NBA歷史以來最當之無愧的狀元。踏上職業賽場後，他也不負眾望，屢屢在賽中上演媲美灌籃大賽的爆扣。

然而，就算成功讓例行賽無限接近灌籃大賽，詹姆斯終究沒有在明星週真正地獻技。對此，他向《Bally Sports》解釋原因，「我不覺得，那是我生涯中想達成的成就。參加灌籃大賽不是我進入聯盟的目標。」

之後，詹姆斯也列出他將目光放在哪些榮耀，「獲選明星隊、成為聯盟MVP、贏下年度最佳防守球員、拿下NBA總冠軍，這些是我的目標。灌籃大賽則從來不是我的熱情所在。」

如今，詹姆斯已超過38歲，觀眾看到他出現在灌籃大賽的可能性已微乎其微。