NBA／探詢交易市場一圈沒人要！艾頓下季恐續留太陽
太陽欲在休賽季重整陣容已非新聞，除了保羅（Chris Paul）外，艾頓（Deandre Ayton）也是出清目標之一，不過，這個商品目前行情並不如預期。
艾頓近兩年屢次傳出與前教頭威廉斯（Monty Williams）、球團的矛盾，雖然太陽在上個夏天，仍然用頂薪將這名在地狀元留下，他卻沒有繳出相對應的成績，更在次輪對上金塊的賽事，一度在關鍵時刻被棄用。
場上場下與球隊的不合，也讓艾頓被太陽擺上貨架。然而，跟傳出眾多消息的保羅相比，與艾頓相關的交易流言明顯少了許多，而《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）在節目上也直言：「我想對太陽最大的難題，就是艾頓在市場上乏人問津。」
The Suns plan to explore trade opportunities including Deandre Ayton & Chris Paul, per @wojespn. pic.twitter.com/lLgpJHS9Ec— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 7, 2023
之後，沃納羅斯基也表示，太陽必須做好迎回艾頓的打算，並再次強調後者並不引人注目，「球團探詢遍了交易市場，而我不認為，有任何很明顯關於艾頓的交易案。」
艾頓本季例行賽仍繳出亮眼的數據，場均能砍下18分、10籃板、1.7助攻，但場內外的態度疑慮，使得他的交易價值大打折扣。
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