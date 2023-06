NBA／探詢交易市場一圈沒人要！艾頓下季恐續留太陽

太陽欲在休賽季重整陣容已非新聞,除了保羅(Chris Paul)外,艾頓(Deandre Ayton)也是出清目標之一,不過,這個商品目前行情並不如預期。

艾頓近兩年屢次傳出與前教頭威廉斯(Monty Williams)、球團的矛盾,雖然太陽在上個夏天,仍然用頂薪將這名在地狀元留下,他卻沒有繳出相對應的成績,更在次輪對上金塊的賽事,一度在關鍵時刻被棄用。

場上場下與球隊的不合,也讓艾頓被太陽擺上貨架。然而,跟傳出眾多消息的保羅相比,與艾頓相關的交易流言明顯少了許多,而《ESPN》知名記者沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)在節目上也直言:「我想對太陽最大的難題,就是艾頓在市場上乏人問津。」

The Suns plan to explore trade opportunities including Deandre Ayton & Chris Paul, per @wojespn. pic.twitter.com/lLgpJHS9Ec