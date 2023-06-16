NBA／拳王被控在熱火主場性侵女子 現場保全疑似成幫兇

前UFC拳王麥葛瑞格（Conor McGregor）日前出席總冠軍賽第4戰中場活動，失手把熱火隊吉祥物打進急診室，引發軒然大波。如今美媒更揭露他當天「暴力性侵」一名女性，雖然他透過律師否認該指控，但邁阿密警方已展開調查。

據《TMZ》報導指出，該名女子指控熱火隊和NBA保全幫助麥葛瑞格犯案，女子被強行和友人分開，接著被強迫拖入VIP男性洗手間。麥葛瑞格除了強勢親吻他外，還試圖強迫她進行性行為。

女子控訴她在被侵犯過程中多次肘擊嘗試逃脫，卻不慎弄掉錢包，結果麥葛瑞格和保全竟以此做為籌碼，要求她不能說出去。

據《ESPN》報導，該名女子的律師還向熱火球團及聯盟發送法律信函，熱火球團發聲明表示，「我們得知這些指控，正進行全面調查，結果出來前將不會做進一步評論。」聯盟則表示正和熱火球團合力蒐集證據。