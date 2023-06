NBA／希臘聯賽冠軍戰球迷怒丟煙霧彈 安戴托昆波緊急撤離

PLG職籃冠軍賽先前發生場邊觀戰的台灣大總經理怒砸水瓶事件,引發軒然大波,但這跟希臘聯賽相比,顯得小巫見大巫。

因為在希臘聯賽的冠軍賽第4戰中,發生了主場球迷因情緒不滿,直接往場內丟擲煙霧彈和照明彈的危險插曲,導致比賽被迫中斷,甚至連一旁觀戰的公鹿球星安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)都要緊急撤離球館。

Antetokounmpo brothers was not going to miss on Olympiacos - Panathinaikos clash 🙌 pic.twitter.com/BTpSdmFGHu