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NBA／希臘聯賽冠軍戰球迷怒丟煙霧彈 安戴托昆波緊急撤離

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
希臘聯賽冠軍賽球迷鬧事大混亂。 截自影片畫面
希臘聯賽冠軍賽球迷鬧事大混亂。 截自影片畫面

PLG職籃冠軍賽先前發生場邊觀戰的台灣大總經理怒砸水瓶事件，引發軒然大波，但這跟希臘聯賽相比，顯得小巫見大巫。

因為在希臘聯賽的冠軍賽第4戰中，發生了主場球迷因情緒不滿，直接往場內丟擲煙霧彈和照明彈的危險插曲，導致比賽被迫中斷，甚至連一旁觀戰的公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）都要緊急撤離球館。

此役作客的奧林匹亞科斯隊前3戰打完以2比1領先帕納辛奈科斯隊，這場比賽打到第三節剩下2分46秒時，更取得63比35的巨大優勢，這讓主場球迷徹底抓狂，不僅朝客隊替補席丟擲雜物，還包括煙霧彈和照明彈，搞得整個球場煙霧瀰漫，比賽為之中斷。

後續還有球迷拆座椅直接扔向球場，更有人帕納辛奈科斯隊走回休息室時點燃鞭炮，還打開了滅火器。

最終，聯盟裁定奧林匹亞科斯取得勝利，在一片混亂情況下以3勝1敗奪下2023年的聯賽冠軍。

奧林匹亞科斯和帕納辛奈科斯是希臘聯賽的兩大豪門勁旅，帕納辛奈科斯贏過39次聯賽冠軍，奧林匹亞科斯則有14次，不過近幾年，奧林匹亞科斯鋒頭明顯壓過帕納辛奈科斯，這兩個賽季分別以3比0、3比1擊敗他們奪得冠軍，這也讓雙方交手氣氛日益火爆。

事實上，在前面的冠軍賽，球迷就已經頻頻出現激烈的球場不當行為。

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