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NBA／湖人選秀會有望幹大事 外媒：欲撈多張選秀籤

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人在選秀會的操作令人期待。 法新社
湖人在選秀會的操作令人期待。 法新社

從西區冠軍賽敗下陣的湖人，亟欲在休賽季補強陣容，而根據《ESPN》選秀專家吉馮尼（Jonathan Givony），選秀大會很可能是湖人大展拳腳的地方。

由於未來選秀權大半已因戴維斯（Anthony Davis）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）等交易案全數送出，導致湖人近幾年幾乎沒有參與選秀大會。會後簽下落選秀、尋找底薪球員「上車」，成了球隊補齊陣容的方式。

然而，新版勞資協議的上路，限制了豪門球隊撒錢補強的可能性，這使得湖人必須將目光重新放回培養新人。吉馮尼在選秀相關文章便寫道，「湖人目前握有第17順位，同時也在尋找可能的交易，尤其是跟今年有多張選秀籤的球隊。」 也就是說，湖人希望透過向下交易，換來更多名新秀。

雖然近年以拚戰績為主，但在詹姆斯（Lebron James）到來前，湖人曾養出多位首輪中後段順位的新秀，如庫茲瑪（Kyle Kuzma）、哈特（Josh Hart）、祖巴茲（Ivica Zubac）、南斯（Larry Nance Jr.）等戰力皆出自其中，甚至像季後賽表現大放異彩的里夫斯（Austin Reaves）更是未經選秀出身。因此，若能以17順位換來多個後段新秀，或許對湖人的幫助更為巨大。

本屆選秀會將在下週四登場，屆時，湖人的操作值得關注。

湖人

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