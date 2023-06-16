NBA／湖人里夫斯今夏推首款簽名球鞋 代言金額破7位數
去年和中國球鞋品牌准者（Rigorer）簽約的湖人小將里夫斯（Austin Reaves），成為該品牌第一位簽約代言的現役NBA球員。近日他在IG宣佈將和該品牌達成首雙簽名球鞋的合約，代言金額將超過7位數。
里夫斯首款個人簽名鞋名為「AR1」，採用紫金配色，預計會在今年夏天開始販售。里夫斯也成為湖人陣中除了詹姆斯（LeBron James）之外，第2位擁有個人簽名鞋款的球員
FIRST LOOK: Austin Reaves is getting his own signature shoe 👀👀— Nick DePaula (@NickDePaula) April 2, 2023
The Rigorer AR1 will be releasing later this summer. pic.twitter.com/FFaUPnQtll
今年季後賽表現令人驚豔的里夫斯（Austin Reaves），平均可以攻下16.9分4.4籃板4.6助攻，儼然成為雙星之外的第三把交椅，多次在關鍵時刻拯救球隊，這也讓即將進入自由市場的他身價水漲船高，有望拿到均薪千萬美元的複數年合約。
Ahead of NBA free agency, Lakers guard Austin Reaves and Chinese company Rigorer are finalizing a signature shoe deal that is expected to reach over seven figures per year. Reaves on the new AR1: pic.twitter.com/B7WSCzGvri— Shams Charania (@ShamsCharania) June 15, 2023
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