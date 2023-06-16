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NBA／湖人里夫斯今夏推首款簽名球鞋 代言金額破7位數

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
里夫斯挾著季後賽優異表現，身價水漲船高。 美聯社
里夫斯挾著季後賽優異表現，身價水漲船高。 美聯社

去年和中國球鞋品牌准者（Rigorer）簽約的湖人小將里夫斯（Austin Reaves），成為該品牌第一位簽約代言的現役NBA球員。近日他在IG宣佈將和該品牌達成首雙簽名球鞋的合約，代言金額將超過7位數。

里夫斯首款個人簽名鞋名為「AR1」，採用紫金配色，預計會在今年夏天開始販售。里夫斯也成為湖人陣中除了詹姆斯（LeBron James）之外，第2位擁有個人簽名鞋款的球員

今年季後賽表現令人驚豔的里夫斯（Austin Reaves），平均可以攻下16.9分4.4籃板4.6助攻，儼然成為雙星之外的第三把交椅，多次在關鍵時刻拯救球隊，這也讓即將進入自由市場的他身價水漲船高，有望拿到均薪千萬美元的複數年合約。

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