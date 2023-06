NBA／洛杉磯公敵！金塊遊行介紹教頭馬龍：他是湖人的老爸

在幫助金塊拿下成軍47年來首冠後,馬龍(Mike Malone)自動獲得了「冠軍教頭」的封號。不過,在今天,他又多了一個聞風喪膽的暱稱,「湖人的老爸」。

這個賽季對湖人球迷來說就像是洗三溫暖,開季很長一段時間,他們都在附加賽名單以外,卻在季中大換血後,一路拚回附加賽行列。最後湖人不僅闖入季後賽,還在前兩輪「下剋上」淘汰排名較高的灰熊、勇士,晉級西區冠軍賽。

也因此,儘管對手是例行賽西區龍頭,剛淘汰布克(Devin Booker)、杜蘭特(Kevin Durant)的金塊,湖人迷仍相當看好球隊能進軍總冠軍賽。然而,殘酷的是,在馬龍的運籌帷幄、約柯奇(Nikola Jokic)等球星發揮下,紫金軍團被金塊以4:0橫掃,也是丹佛大軍奪冠路中唯一清盤的組合。

金塊今日舉行冠軍遊行,教頭馬龍自然是焦點人物,全隊最後來到舞台上,主持人隆巴迪(Vic Lombardi)在介紹他出場前給了有趣的介紹詞:「他出生時是教練的兒子(馬龍父親也為NBA教頭),但在季後賽裡,他成了湖人的老爸!」語畢讓馬龍只能在旁憋笑。

"He came into this world as the son of a coach, but in these playoffs, he became the Lakers daddy!"@VicLombardi while talking about Michael Malone at the Nuggets championship rally 😂pic.twitter.com/h28iR5kLHq