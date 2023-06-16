NBA／洛杉磯公敵！金塊遊行介紹教頭馬龍：他是湖人的老爸

在幫助金塊拿下成軍47年來首冠後，馬龍（Mike Malone）自動獲得了「冠軍教頭」的封號。不過，在今天，他又多了一個聞風喪膽的暱稱，「湖人的老爸」。

這個賽季對湖人球迷來說就像是洗三溫暖，開季很長一段時間，他們都在附加賽名單以外，卻在季中大換血後，一路拚回附加賽行列。最後湖人不僅闖入季後賽，還在前兩輪「下剋上」淘汰排名較高的灰熊、勇士，晉級西區冠軍賽。

也因此，儘管對手是例行賽西區龍頭，剛淘汰布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）的金塊，湖人迷仍相當看好球隊能進軍總冠軍賽。然而，殘酷的是，在馬龍的運籌帷幄、約柯奇（Nikola Jokic）等球星發揮下，紫金軍團被金塊以4：0橫掃，也是丹佛大軍奪冠路中唯一清盤的組合。

金塊今日舉行冠軍遊行，教頭馬龍自然是焦點人物，全隊最後來到舞台上，主持人隆巴迪（Vic Lombardi）在介紹他出場前給了有趣的介紹詞：「他出生時是教練的兒子（馬龍父親也為NBA教頭)，但在季後賽裡，他成了湖人的老爸！」語畢讓馬龍只能在旁憋笑。

"He came into this world as the son of a coach, but in these playoffs, he became the Lakers daddy!"@VicLombardi while talking about Michael Malone at the Nuggets championship rally 😂pic.twitter.com/h28iR5kLHq — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 15, 2023

洛杉磯球迷聽到這話恐怕不會太開心，但事實就是，比起灰狼、太陽、熱火，湖人對金塊可說是毫無招架之力，只能期望來年補強戰力，對金塊復仇成功，才能討回一口氣。