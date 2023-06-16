NBA／喬丹「流感之戰」太經典！戰靴4217萬拍出

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）生涯打出多場經典戰役，其中1997年總冠軍賽G5賽前得到流感，仍狂轟38分帶隊取勝，因此被世人稱為「流感之戰」。26年後該場比賽實戰球鞋出現在拍賣會，以138萬美元（約新台幣4217萬）天價拍出。

1997年總冠軍賽公牛與爵士隊前4場戰成2：2平手，當時賽前傳出喬丹染上流感、上吐下瀉。不過喬丹仍投進關鍵逆轉三分球，全場得到38分7籃板5助攻。他賽後靠在皮朋（Scottie Pippen）身上退場的照片也成為經典。

多年後，喬丹紀錄片《The Last Dance》上映，證實喬丹不是染上流感，而是前晚宵夜自己一個人吃披薩，導致食物中毒。

喬丹當時賽後把鞋子送給爵士球童杜魯門（Preston Truman）。10年前杜魯門曾拍賣這雙戰靴，拍出10萬4765美元創當時紀錄。10年後這雙鞋拍出138萬美元，已不是目前最貴紀錄。喬丹1998年總冠軍賽G2下半場穿的Air Jordan第13代，於今年4月以223.8萬美元拍出。