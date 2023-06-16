NBA／和KD在鳳凰城重聚？外媒建議太陽底薪延攬渡邊雄太

太陽除了正與保羅(Chris Paul)洽談下一步外，這個夏天仍積極要為杜蘭特（Kevin Durant）與布克（Devin Booker）找幫手，但薪資空間有限的他們選擇並不多，美媒就提供建議，認為本季在籃網有神射表現的「3D鋒線」邊雄太是最好的選擇之一。

雖然僅是名底薪球員，渡邊雄太本季卻在籃網以三分火力站穩輪替，135次外線出手中命中60球，命中率高達44.4%；若只算接球投籃(Catch and Shoot)的三分球，命中率更上升至45.7%，讓不吃球權的他，成了巨星旁邊稱職的綠葉。

這項屬性讓《The Athletic》專家霍林格（John Hollinger）認為，太陽應當爭取便宜好用的渡邊雄太來輔佐布克與杜蘭特，「顯然太陽很適合用底薪延攬渡邊雄太入隊，他可以和杜蘭特重聚，再次支援空檔三分火力。」

事實上杜蘭特半年前還在籃網時，就曾於一檔podcast節目上表達很賞識渡邊雄，「如果我們（籃網）不把他留下來，他會是在自由市場上很受歡迎的球員。」

本季，28歲的渡邊雄太在平均上場16分鐘情況下，繳出場均5.6分、2.4籃板、0.8助攻的表現。