NBA／所屬球隊冠軍賽遭橫掃 溫班亞瑪結束法甲最後一戰

溫班亞瑪(Victor Wembanyama)所屬的大都會92隊在法甲總冠軍賽第3戰以85比92敗給摩納哥隊,0比3遭到橫掃,無緣奪冠。隨著NBA選秀會即將來臨,幾乎篤定成為馬刺狀元郎的溫班亞瑪也正式結束他在法甲的比賽,準備挑戰更高籃球殿堂。

