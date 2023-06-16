NBA／所屬球隊冠軍賽遭橫掃 溫班亞瑪結束法甲最後一戰

溫班亞瑪（Victor Wembanyama）所屬的大都會92隊在法甲總冠軍賽第3戰以85比92敗給摩納哥隊，0比3遭到橫掃，無緣奪冠。隨著NBA選秀會即將來臨，幾乎篤定成為馬刺狀元郎的溫班亞瑪也正式結束他在法甲的比賽，準備挑戰更高籃球殿堂。

Wemby opens with a reverse alley-oop!



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在這場比賽中，溫班亞瑪拿下22分7籃板4阻攻2助攻，這是他3場比賽下來表現最好的一場。他在首戰僅得到8分7籃板2助攻1阻攻，第2戰提升到19分7籃板4助攻2抄截3阻攻。

根據先前報導，馬刺已經確定不會考慮各種交易方案，決意引進這位天賦潛力驚人的法國年輕長人。另一方面，溫班亞瑪預計會在今夏代表法國男籃出征世界盃，因此馬刺將不會讓他出席夏季聯賽。