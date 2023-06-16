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NBA／金塊冠軍遊行太香！約柯奇「反悔」：不想這樣結束

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
金塊舉行冠軍遊行。 路透社
金塊舉行冠軍遊行。 路透社

勇奪隊史成軍以來首冠的丹佛金塊，今天舉辦了盛大的冠軍遊行，吸引了滿滿人潮，球員和球迷也都陷入瘋狂慶祝的冠軍喜悅之中。創下一連串空前紀錄並且勇奪總冠軍賽MVP的約柯奇（Nikola Jokic），更在遊行車輛上對著球迷高喊：「丹佛，這座冠軍是獻給你們的。」

有趣的是，先前受訪時還一付對於冠軍遊行興趣缺缺的約柯奇，今天帶著小孩參與其中，面對現場如此情緒高漲的冠軍氛圍，他也忍不住「反悔」了！

約柯奇榮獲總冠軍賽MVP。 路透社
約柯奇榮獲總冠軍賽MVP。 路透社

「你們都知道我告訴過工作人員，我不想參加冠軍遊行。但我現在只想說，我好想要這個遊行能夠繼續進行下去。人們的歡呼聲是最棒的，這真的太美妙了，令人感到不可思議。」約柯奇說。

「這種感覺太美妙了。這是我們一生中都會銘記的時刻。看到你們的歡呼我很開心，我愛你們丹佛。這個冠軍是給你們的！」

金塊舉行冠軍遊行。 法新社
金塊舉行冠軍遊行。 法新社

總教練馬龍（Michael Malone）也誓言金塊要邁向衛冕之路。「我們正在慶祝奪冠，但故事還沒結束。我們是很貪婪的，我們還要再拿一冠。」

金塊舉行冠軍遊行。 路透社
金塊舉行冠軍遊行。 路透社

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