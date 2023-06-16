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NBA／47年等待美夢成真！金塊諸將興奮享受冠軍遊行

中央社／ 綜合外電報導
金塊冠軍遊行。 法新社
金塊冠軍遊行。 法新社

金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）今天和身邊最重要的人，包括家人和隊友穆雷（Jamal Murray）一起帶著NBA冠軍金盃坐上消防車，參加金塊奪冠大遊行。

美聯社報導，約柯奇和丹佛金塊全隊上下在丹佛市中心遊行，慶祝隊史第一座NBA總冠軍，盡情享受被香檳噴灑的一刻。

金塊冠軍遊行。 美聯社
金塊冠軍遊行。 美聯社

在消防車上，約柯奇讓他不到兩歲的女兒坐在身前，有時讓她戴上冠軍帽，有時伸手為她擋住噴過來的香檳。

大批球迷群聚街頭，參加這場等待近半個世紀的遊行，因為金塊進入NBA第47年，才如願拿下期待已久的總冠軍獎盃。

金塊冠軍遊行。 法新社
金塊冠軍遊行。 法新社

即便想趕快回到家鄉塞爾維亞參加賽馬，約柯奇仍舊出席了這場大遊行。他說：「太不可思議了，我們一輩子都會記得這個感覺。」

丹佛警局局長湯瑪斯（Ron Thomas）在記者會中表示，遊行進行到尾聲時，一名警察被消防車撞到，腿部傷勢嚴重，但情況穩定。遊行結束當天稍晚，丹佛市區發生槍擊事件，有兩人受傷。

金塊冠軍遊行。 路透社
金塊冠軍遊行。 路透社

在金塊12日奪冠當晚，丹佛市區也發生一起大規模槍擊事件，警方認為可能與毒品交易有關。

金塊以4勝1負擊敗邁阿密熱火奪冠，今年季後賽戰績16勝4負，並列2003年起季後賽首輪改為7戰4勝制後，史上次佳的成績；2007年的聖安東尼奧馬刺也在季後賽拿下16勝4負。季後賽戰績最佳的紀錄，是由2017年拿下16勝1負的金州勇士所創。

遊行結束後，金塊總教練馬龍（Michael Malone）爬下消防車接受採訪，哽咽地說：「這真是不可思議的經驗。」

金塊冠軍遊行。 美聯社
金塊冠軍遊行。 美聯社

馬龍的上衣寫著「接受這個結果吧」，搭配NBA總冠軍獎盃的圖案。他說：「我有個瘋狂的想法，我們再來一次吧。我想再拿一次總冠軍、再坐一次花車、再參加一次遊行。」

遊行中有許多值得一看的場景：菜鳥布勞恩（Christian Braun）把衣服丟給群眾；老將喬丹（DeAndre Jordan）和球迷擊掌；穆雷在一幅自己的肖像畫上簽名；凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）扮起主持人，訪問隊友葛登（Aaron Gordon）。

金塊冠軍遊行。 路透社
金塊冠軍遊行。 路透社

凱威爾波普有模有樣地自稱在現場做實況報導，他問葛登：「拿下總冠軍的感覺如何？」葛登回說：「你也拿了，你懂的。」

凱威爾波普是金塊這批球員中唯一早就拿過冠軍戒指的球員，他2020年與洛杉磯湖人一起奪下總冠軍。

金塊冠軍遊行。 路透社
金塊冠軍遊行。 路透社

穆雷說：「我們真的辦到了。」他因為前十字韌帶（ACL）斷裂，2021-22球季完全沒打球，本季滿血回歸、重返顛峰。

約柯奇在今年季後賽打出史詩級表現，一共拿下600分、抓下269個籃板、傳出190次助攻，是史上第一個在單一季後賽中，3項數據都排名第一的球員。他曾連兩年獲選為年度最有價值球員（MVP），這次也獲得總冠軍賽MVP的肯定。

金塊冠軍遊行。 法新社
金塊冠軍遊行。 法新社

在群眾高喊MVP的聲浪中，約柯奇走到麥克風前說：「好了好了，謝謝你們。」

球季正式結束後，約柯奇很快將回到家鄉與家人團聚，投入他的另一項興趣，希望來得及參加18日的賽馬。

金塊冠軍遊行。 路透社
金塊冠軍遊行。 路透社

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