NBA／傳國王巫師商討比爾交易案 熱火、公鹿也捲進流言

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，國王近日傳出和巫師進行了有關比爾（Bradley Beal）的交易探討。

現年29歲的比爾是在2022年與巫師簽下一份5年2.51億美元的合同，將在2027年到期。由於他的合約包含交易否決權，消息人士透露，如果可以加盟國王，比爾會樂於放棄交易否決權。

儘管比爾再度出現交易流言，不過國王和巫師之間的交易細節並未明朗，僅止於探詢階段，並未有實質性的進展。

此外，還有消息指出，不光是國王，熱火、公鹿等也出現在追逐比爾的流言之中。

比爾自新秀年開始已經在巫師效力長達11年，期間5次闖進季後賽，從未打到分區冠軍賽。上季受到傷勢影響，比爾僅出賽50場，平均得到23.2分5.4助攻3.9籃板。

隨著今年選秀會和自由市場逼近，有關比爾的交易流言勢必只會更加頻繁。