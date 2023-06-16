NBA／蓋里納利執行下季球員選項 繼續留守波士頓

去年轉戰綠衫軍卻在代表義大利出征世界盃男籃歐洲區資格賽發生左膝前十字韌帶撕裂傷、被迫賽季提前報銷的蓋里納利（Danilo Gallinari），今天決定執行下一季價值680萬美元的球員選項，繼續留守波士頓。

34歲的蓋里納利在去年休賽季以兩年1330萬美元的合約加入波士頓，其中第2年為球員選項。當時這筆簽約被視為有助於提升綠衫軍陣容深度。

蓋里納利在2013年金塊對獨行俠的比賽也曾遭遇過左膝前十字韌帶撕裂傷，這讓他整整缺席了2013-14年賽季。

蓋里納利生涯平均可以得到15.6分4.8籃板，累積投進1426顆三分球，這是史上6呎10吋以上球員之中第5多。