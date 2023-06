NBA／諷金塊聲量被湖人吸走 教頭模仿詹皇：那我也要退休了

即便在例行賽穩坐西區龍頭,金塊在奪冠之路上聲量總遠遜於對手,這情況在西區決賽對上湖人時尤其明顯,讓總教練馬龍(Michael Malone)相當在意,奪冠前後都不忘嘲諷湖人以及領袖詹姆斯(Lebron James)。

從「勇湖大戰」脫穎而出的湖人,在甫晉級西區冠軍賽時聲勢來到極點,卻在首戰被約柯奇以31分、21籃板、14助攻的恐怖數據輕鬆擊潰。即便如此,人們賽後討論的卻不是約柯奇坐鎮的金塊有多強大,而是湖人、詹姆斯如何在下場比賽逆轉情勢,彷彿他們才是排名較高的隊伍。

當時,馬龍便直言不諱地對媒體表示,自己的隊伍不被尊重,「所有人談的都是湖人,老實說,這是全國的說法:『湖人看起來很棒。』」殘酷的是,當金塊粉碎全國球迷希望,將湖人橫掃出局時,觀眾目光仍不在這支西區冠軍身上,而是被詹姆斯「考慮退休」的言論吸走。

Mike Malone goes off on the narratives surrounding the Lakers and Nikola Jokic



“The national narrative [after Game 1] was that the Lakers were fine. No one talked about Nikola having a historic performance. The narrative wasn’t about the Nuggets.”

pic.twitter.com/3beMDQfb4f