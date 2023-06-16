NBA／諷金塊聲量被湖人吸走 教頭模仿詹皇：那我也要退休了

即便在例行賽穩坐西區龍頭，金塊在奪冠之路上聲量總遠遜於對手，這情況在西區決賽對上湖人時尤其明顯，讓總教練馬龍（Michael Malone）相當在意，奪冠前後都不忘嘲諷湖人以及領袖詹姆斯（Lebron James）。

從「勇湖大戰」脫穎而出的湖人，在甫晉級西區冠軍賽時聲勢來到極點，卻在首戰被約柯奇以31分、21籃板、14助攻的恐怖數據輕鬆擊潰。即便如此，人們賽後討論的卻不是約柯奇坐鎮的金塊有多強大，而是湖人、詹姆斯如何在下場比賽逆轉情勢，彷彿他們才是排名較高的隊伍。

當時，馬龍便直言不諱地對媒體表示，自己的隊伍不被尊重，「所有人談的都是湖人，老實說，這是全國的說法：『湖人看起來很棒。』」殘酷的是，當金塊粉碎全國球迷希望，將湖人橫掃出局時，觀眾目光仍不在這支西區冠軍身上，而是被詹姆斯「考慮退休」的言論吸走。

Mike Malone goes off on the narratives surrounding the Lakers and Nikola Jokic



“The national narrative [after Game 1] was that the Lakers were fine. No one talked about Nikola having a historic performance. The narrative wasn’t about the Nuggets.”

pic.twitter.com/3beMDQfb4f — NBACentral (@TheNBACentral) May 19, 2023

由於金塊屢屢打破外界質疑，卻得不到對應的認可，讓馬龍過了近一個月仍難以外懷。奪冠後在一檔節目上，當話題來到湖人時，馬龍笑著說：「說到湖人，我只想讓你們知道，這可是即時新聞，我正在思考退休！」明顯是在模仿詹姆斯遭淘汰後的言論，但馬龍也馬上澄清，自己是在開玩笑。

即便一路缺乏關注，金塊仍透過拿下總冠軍的方式，逼得全國上下都得在電視上，看見這支強勁的球隊。