快訊

許傑輝小18歲「校花嫩妻」背景起底　密友心疼洩近況

新北市府大門驚傳被潑白漆 上班尖峰嚇壞員工

真的「吃錢」！哥倫比亞警勒索商人被逮 急吞「一疊鈔票」送醫

NBA／籃網射手承諾加入美國隊 世界盃征戰名單累積10人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
強森允諾加入美國隊。 路透社
強森允諾加入美國隊。 路透社

在9名球員將加入世界盃美國男籃陣容之後，今天又有球員參戰，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，籃網射手強森（Cameron Johnson）承諾加入國家隊，目前已經累積10位球員表態。

先前9人名單分別是灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）、籃網隊布里吉斯（Mikal Bridges）、溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、尼克隊布朗森（Jalen Brunson）、公鹿隊波提斯（Bobby Portis）、湖人隊里夫斯（Austin Reaves）、鵜鶘隊英格倫（Brandon Ingram）、灰熊隊年度最佳防守球員傑克森（Jaren Jackson Jr.）、爵士新秀中鋒凱斯勒（Walker Kessler）。

強森是在季中隨著杜蘭特（Kevin Durant）的交易案轉戰籃網，整個賽季一共出賽42場，平均得到15.5分4.4籃板1.9助攻，每場投進2.2記三分球，三分命中率達40.4%。

今年世界盃的舉辦時間為8月25日到9月10日，馬尼拉將承辦ABCD組的小組賽乃至於16強賽，以及8強之後的所有比賽；E組跟F組在沖繩打，G和H組則是在雅加達。按照先前抽籤分組結果，美國隊是分在C組，同組的有希臘、紐西蘭、約旦。

相關新聞

NBA／籃網射手承諾加入美國隊 世界盃征戰名單累積10人

在9名球員將加入世界盃美國男籃陣容之後，今天又有球員參戰，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，籃網射手強森（Cameron Johnson）承諾加入國家隊，目

NBA／稱湖人該幫詹皇立雕像 歐尼爾：他在這裡破得分紀錄

詹姆斯(LeBron James)自2018轉隊來湖人後已經度過五個賽季，這也意味著他待在湖人的時間超越了熱火，但相比於熱火幾乎篤定將退休詹姆斯的6號球衣，擁有悠久且輝煌歷史的湖人是否該退休詹姆斯球衣

NBA／護航安比德非戰犯 前76人教頭：泰托姆也沒打多好

前76人總教練瑞佛斯(Doc Rivers)在季後賽再次遭到逆轉後慘遭球隊解雇，前陣子各支球隊紛紛公佈新賽季教練，包含威廉斯(Monty Williams)、諾斯(Nick Nurse)、佛蓋爾(Fr

NBA／談本季快艇失利原因 威斯特：不懂為何命運來捉弄

快艇今年再度因為傷病問題在季後賽提前倒下，在引進兩大側翼球星雷納德(Kawhi Leonard)及喬治(Paul George)後始終無法闖出西區。名人堂球星、同時也是快艇高級顧問的威斯特(Jerry

NBA／不明白魔獸非75大球星 韋德：他1千趴要入選

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）生涯入選8次明星賽、3次年度最佳防守球員，但卻落選「歷史75大球星」，他本人也曾多次表達自己不受尊重，「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）近日也在節目上

NBA／丁威迪和中國球員一對一遭絕殺 兩邊網友反應大不同

籃網後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）近日前往中國大陸，為自己代言品牌做宣傳。他在出席品牌活動時，和一名CBA球員一對一單挑，卻被對手運球戲耍，吞下敗仗。 這名球員是CBA福建中華

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦