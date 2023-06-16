NBA／籃網射手承諾加入美國隊 世界盃征戰名單累積10人

在9名球員將加入世界盃美國男籃陣容之後，今天又有球員參戰，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，籃網射手強森（Cameron Johnson）承諾加入國家隊，目前已經累積10位球員表態。

先前9人名單分別是灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）、籃網隊布里吉斯（Mikal Bridges）、溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、尼克隊布朗森（Jalen Brunson）、公鹿隊波提斯（Bobby Portis）、湖人隊里夫斯（Austin Reaves）、鵜鶘隊英格倫（Brandon Ingram）、灰熊隊年度最佳防守球員傑克森（Jaren Jackson Jr.）、爵士新秀中鋒凱斯勒（Walker Kessler）。

強森是在季中隨著杜蘭特（Kevin Durant）的交易案轉戰籃網，整個賽季一共出賽42場，平均得到15.5分4.4籃板1.9助攻，每場投進2.2記三分球，三分命中率達40.4%。

今年世界盃的舉辦時間為8月25日到9月10日，馬尼拉將承辦ABCD組的小組賽乃至於16強賽，以及8強之後的所有比賽；E組跟F組在沖繩打，G和H組則是在雅加達。按照先前抽籤分組結果，美國隊是分在C組，同組的有希臘、紐西蘭、約旦。