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NBA／護航安比德非戰犯 前76人教頭：泰托姆也沒打多好

聯合新聞網／ 綜合報導
前七六人總教練瑞佛斯談到本季季後賽的失利，表示當時應該多傳球給安比德。 法新社
前七六人總教練瑞佛斯談到本季季後賽的失利，表示當時應該多傳球給安比德。 法新社

前76人總教練瑞佛斯(Doc Rivers)在季後賽再次遭到逆轉後慘遭球隊解雇，前陣子各支球隊紛紛公佈新賽季教練，包含威廉斯(Monty Williams)、諾斯(Nick Nurse)、佛蓋爾(Frank Vogel)等資歷顯赫的教頭都找到新工作，然而瑞佛斯卻仍是待業狀態。近期他上節目談到季後賽的失利，表示球隊當時應該多傳球給安比德(Joel Embiid)。

76人今年季後賽與塞爾蒂克血戰七場後遭到淘汰，雖然一度握有3比2的系列賽領先，最終仍沒辦法成功挺進東區決賽。這讓瑞佛斯「精彩」的被逆轉史再記上一筆，生涯10度輸掉系列賽第七戰，獨居史上最多，今年第七戰甚至以24分之差讓塞爾蒂克輕騎過關。

兩大球星安比德及哈登(James Harden)的「軟手」表現無疑是76人落敗的主因，而今年風光獲得生涯首座MVP的安比德本場比賽出手全隊最多的18次僅5中，季後賽場均得分、命中率都與例行賽有不小落差，遭直指是最大戰犯。

然而瑞佛斯仍力挺安比德，提到他是球隊的王牌，有能力提升隊友。「從戰術面來說，我們需要傳更多球給安比德，但我們沒有做到」，瑞佛斯說，｢安比德確實沒有打出一場精采的球賽，但對面的泰托姆(Jayson Tatum)也沒辦到，我的信念是不管狀況再差，依舊要把球給陣中的王牌，試圖讓他拯救你。｣

此外，瑞佛斯也提到安比德仍有進步空間，像是如何維持健康、幫助隊友變得更好。「在我執導的這三年間他都曾受到傷勢困擾，而因傷缺陣一陣子後很難找回原本的狀態，等他跨過這個障礙，下一步才能幫助他的隊友。」

Joel Embiid Doc Rivers

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