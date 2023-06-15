NBA／不明白魔獸非75大球星 韋德：他1千趴要入選

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）生涯入選8次明星賽、3次年度最佳防守球員，但卻落選「歷史75大球星」，他本人也曾多次表達自己不受尊重，「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）近日也在節目上聲援魔獸。

韋德自己也是75大球星的成員，他相信魔獸1000%該入選75大球星，「我真不明白，我知道大家對霍華德有很多意見，像是他的性格常被攻擊。不過當你談到他的成就和身體素質時，你不能否認。他還帶隊打進過總冠軍賽。」

韋德強調75大球星的評選很主觀，「過去25年裡，當你談到這一代球星，你能想到幾個霍華德以外的名字？」

2008-2009年賽季霍華德率領魔術隊擊敗詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士隊，奪下東區冠軍，但總冠軍賽不敵布萊恩（Kobe Bryant）和加索（Pau Gasol）聯手的湖人隊。75大球星中最受爭議的是拓荒者後衛里拉德（Damian Lillard），他當時對自己能入選感到驚訝，並列出自己心中的遺珠名單，霍華德也在內。