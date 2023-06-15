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NBA／丁威迪和中國球員一對一遭絕殺 兩邊網友反應大不同

聯合新聞網／ 綜合報導
丁威迪。 法新社
丁威迪。 法新社

籃網後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）近日前往中國大陸，為自己代言品牌做宣傳。他在出席品牌活動時，和一名CBA球員一對一單挑，卻被對手運球戲耍，吞下敗仗。

這名球員是CBA福建中華鱘隊後衛黎伊揚，他上賽季場均10.8分7.6助攻；丁威迪則本季曾效力NBA獨行俠，後來又回到籃網隊，場均17.3分6.5助攻。原以為丁威迪能直接輾壓對手，但他狀況十分糟糕，上籃放槍、投出籃外大空心樣樣來。

最後一球丁威迪被黎伊揚胯下運球戲耍，但丁威迪一直保持住防守位置，黎伊揚最終在丁威迪面前跳投命中，上演絕殺，現場歡聲如雷。

這段影片上傳到抖音、微博等社群平台後形成熱議，中國網友意外地冷靜看待此事，「他（黎伊揚）突不進去只能投籃」、「丁威迪不是巨星，但很給面子」、「丁威迪沒認真防守 人情世故」。

這段畫面也被美媒轉發，美國球迷紛紛嘲諷，「丁威迪準備加盟上海大鯊魚」、「他在和新隊友聯繫」、「不能讓庫茲瑪（Kyle Kuzma）看到這個（兩人曾有爭執）」。

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