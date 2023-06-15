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NBA／塞爾蒂克對換來比爾沒興趣 暑假首要目標是續約布朗

聯合新聞網／ 綜合報導
巫師一哥比爾傳出將開放交易，引起多支季後賽球隊的關注。 美聯社
巫師一哥比爾傳出將開放交易，引起多支季後賽球隊的關注。 美聯社

長期積弱不振的巫師隊今傳出有意交易走三屆全明星比爾(Bradley Beal)，引來許多季後賽球隊關注，而暑假可能迎來陣容大更動的塞爾蒂克也被外界認為是可能下家。然而根據外媒報導，塞爾蒂克對於比爾沒有興趣，休賽季目標仍是續約布朗(Jatlen Brown)。

巫師隊今年夏天可能要面臨陣中兩名球星波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)及庫茲瑪(Kyle Kuzma)的續約問題，這兩人都有機會簽到年均3000萬美元上下的合約。不過這「三巨頭」本季僅打出東區第十二的慘澹戰績，如果都順利續留，不只很難保證戰績的提升，也會喪失未來操作彈性。因此勢必有所取捨，合約最長、最貴的比爾也被擺至檯面上兜售。

其中塞爾蒂克就被認為是比爾最佳去處之一，陣中雙星泰托姆(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)今年再度止步於東區決賽，關於兩人是否該拆夥的討論也甚囂塵上，但就目前的消息來看，球隊仍積極與布朗探詢續約可能。

「和消息人士交談後，我不覺得塞爾蒂克會參與交易案其中」，《ESPN》記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)在受訪時提到塞爾蒂克對於交易來比爾「不感興趣」，也表示塞爾蒂克就算續約了布朗，也會因為比爾的大合約而讓交易變得窒礙難行。

比爾去年暑假與巫師隊簽下了一張五年2.51億美元的超級合約，明年薪水將來到4671萬美元，在全聯盟排名第六，甚至還勝過公鹿隊一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，合約最後一年將擁有5712萬美元的球員選擇權。

Bradley Beal Jaylen Brown

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