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NBA／接受貝佛利吹捧、唐斯自稱「改變籃球」 勇士格林嘲諷

聯合新聞網／ 綜合報導
唐斯(左)的言論引發格林(右)質疑。 美聯社
唐斯(左)的言論引發格林(右)質疑。 美聯社

灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）日前上公牛後衛貝佛利（Patrick Beverley）的Podcast節目，自認退休後會有人稱他「改變籃球比賽」，對此勇士前鋒格林（Draymond Green）發文嘲諷唐斯的說法。

唐斯和貝佛利在節目中討論誰是聯盟最有進攻天賦的球員，貝佛利表示，「談到最有進攻天賦的球員，我認為一個是唐斯，另一個是哈登（James Harden）。」

唐斯也有感而發表示，「當我職業生涯結束後，我覺得會有人說我改變籃球比賽，我將會非常感激這點。」

格林得知唐斯這段言論後，在推特發文並標註貝佛利，「上你節目的人就能改變籃球？那我也很期待上你的節目。」

唐斯2015年以選秀狀元之姿進入聯盟，職業生涯8年共打過3次季後賽，都止步首輪。儘管他生涯場均23分、11.2籃板、3.2助攻，三分球命中率高達39.5%，但身為長人卻一直在外圍投籃，被許多球迷批評打球風格太軟。

Karl-Anthony Towns Patrick Beverley Draymond Green

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