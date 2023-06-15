快訊

性騷風波全台燒 當心一句「在嗎？」恐是性騷序曲

性騷案連環爆！BBC也關注：Netflix影集掀「台灣#MeToo浪潮」

蔡政府奇異外交：北美事務官管歐洲事 3愛將輪來輪去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／奪冠當下為何表現淡定？約柯奇：聽媽媽的話

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇在季後賽場展現統治力，拿下FMVP可說是實至名歸。 法新社
約柯奇在季後賽場展現統治力，拿下FMVP可說是實至名歸。 法新社

2022-23的NBA賽季在金塊擊敗熱火奪下總冠軍後正式落下帷幕，金塊隊在大三元機器約柯奇(Nikola Jokic)的帶領下，奪下隊史47年來首座歐布萊恩金盃，約柯奇也以總冠軍戰場均30.2分、14籃板、7.2助攻的全能表現奪下總冠軍戰MVP。當被問及奪冠當下為何表現如此冷靜，約柯奇表示，這是媽媽告訴他的。

約柯奇在季後賽證明了自己是地表上最強球員之一，累積得分、籃板、助攻皆領先所有球員，是歷史上首位。除此之外，出賽20場比賽就拿到10次大三元，是單屆季後賽最多的紀錄，包含成為總冠軍戰史上首位繳出30+20+10成績單的球員，堪稱是紀錄製造機。

前兩年約柯奇斬獲MVP二連霸，但都在陣容不完整的情況下止步於季後賽前兩輪，今年終於登上聯盟之巔。在場上計時器響起、金塊確定登頂王位的當下，約柯奇卻不如外界所想的激動，而是向熱火每個球員握手致意後才與隊友慶祝，「淡定」的反應也引起球迷及媒體關注。

「我媽媽曾告訴我勝不驕、敗不餒」，約柯奇在受訪時說，同時他也不吝於稱讚對手，「我非常尊敬熱火，他們是一支很棒的球隊，也許有些人說他們的表現已經超出預期，但我可沒這麼想」。約柯奇表示，熱火在攻守兩端都表現十分聰明，知道甚麼時候該做甚麼事，這也是他們能站上總冠軍戰舞台的理由，「而我單純的為能贏下比賽而開心」。

金塊 Nikola Jokic

相關新聞

NBA／毫不在乎個人榮譽！約柯奇自曝FMVP獎盃已不見

約柯奇（Nikola Jokic）季後賽繳出鬼神數據，率領金塊奪下隊史首冠，理所當然奪下總決賽最有價值球員（FMVP），沒想到他卻自曝已弄丟FMVP獎盃。 今年季後賽約柯奇一共出賽20場，累積得

NBA／奪冠當下為何表現淡定？約柯奇：聽媽媽的話

2022-23的NBA賽季在金塊擊敗熱火奪下總冠軍後正式落下帷幕，金塊隊在大三元機器約柯奇(Nikola Jokic)的帶領下，奪下隊史47年來首座歐布萊恩金盃，約柯奇也以總冠軍戰場均30.2分、14

NBA／傳勇士起心動念交易庫明加 要價高順位樂透籤

勇士隊潛力新星庫明加（Jonathan Kuminga）季後賽遭冷凍，因此曾抱怨上場時間太少。據《ESPN》選秀專家吉馮尼（Jonathan Givony）報導指出，勇士正尋求送走庫明加，換取2023

NBA／美國男籃補中鋒！爵士菜鳥凱斯勒承諾參戰世界盃

繼先前傳出8名球員承諾加入世界盃美國男籃後，今天又有球員參戰，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，爵士隊菜鳥中鋒凱斯勒（Walker Kessler）答應代表

NBA／想要好好栽培「斑馬」？傳波波維奇不想退休了

傳奇教頭波波維奇(Gregg Popovich)已步入執教生涯暮年已是公開的秘密，在過去幾年，他考慮退休的消息層出不窮。然而，今天根據外媒報導，隨著馬刺隊相隔許久開坦並幸運抽中狀元籤，即將選進近年來最

NBA／馬刺婉拒所有狀元籤交易 溫班亞瑪擬不打夏季聯賽

2023年NBA選秀會將於台灣時間23日於籃網主場巴克萊中心舉行，根據美國媒體今天報導，今年手握狀元籤的馬刺在近期已經婉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦