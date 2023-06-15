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NBA／把吉祥物打進急診室後首發聲 拳王：我花很多時間陪他

聯合新聞網／ 綜合報導
UFC冠軍麥葛瑞格打爆吉祥物伯尼。 美聯社
UFC冠軍麥葛瑞格打爆吉祥物伯尼。 美聯社

今年總冠軍賽第4戰發生意外插曲，熱火球團中場休息安排UFC冠軍麥葛瑞格（Conor McGregor）和吉祥物伯尼（Burnie）對打，不料拳王往伯尼頭上重重一錘，使其當場倒地不起，後續被送往急診室。拳王的行為引發爭議，他近日終於對外談論此事。

麥葛雷格強調這些都是事先安排好的橋段，「我之後花了很多時間陪伴他（伯尼），我們談過了，一切都很棒，這是一個短劇，是表演的一部分。」

這段表演主要目的是宣傳麥葛瑞格代言的止痛噴霧，原劇本是拳王擊倒吉祥物後，立刻對他噴止痛噴霧，使吉祥物馬上恢復元氣，不過拳王出手太重，引發後續爭議。

先前傳出如果熱火將戰局拖進第6戰，回到邁阿密主場，伯尼將會傷癒復出。熱火總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）也笑說，「這可是我們熱火的硬漢精神。」可惜熱火第5戰就被金塊隊淘汰，球迷要見證伯尼復出只能等到下賽季。

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