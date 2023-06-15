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NBA／美國男籃補中鋒！爵士菜鳥凱斯勒承諾參戰世界盃
繼先前傳出8名球員承諾加入世界盃美國男籃後，今天又有球員參戰，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，爵士隊菜鳥中鋒凱斯勒（Walker Kessler）答應代表國家隊出征。
先前公布的8人名單中，分別是灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）、籃網隊布里吉斯（Mikal Bridges）、溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、尼克隊布朗森（Jalen Brunson）、公鹿隊波提斯（Bobby Portis）、湖人隊里夫斯（Austin Reaves）、鵜鶘隊英格倫（Brandon Ingram）、灰熊隊年度最佳防守球員傑克森（Jaren Jackson Jr.）。
凱斯勒本季為爵士打74場比賽，平均上場23分鐘，貢獻9.2分、8.4籃板及2.3次阻攻。他也憑藉如此優異的數據，入選年度新秀第一隊。
今年世界盃的舉辦時間為8月25日到9月10日，馬尼拉將承辦ABCD組的小組賽乃至於16強賽，以及8強之後的所有比賽；E組跟F組在沖繩打，G和H組則是在雅加達。按照先前抽籤分組結果，美國隊是分在C組，同組的有希臘、紐西蘭、約旦。
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