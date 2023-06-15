NBA／毫不在乎個人榮譽！約柯奇自曝FMVP獎盃已不見

約柯奇（Nikola Jokic）季後賽繳出鬼神數據，率領金塊奪下隊史首冠，理所當然奪下總決賽最有價值球員（FMVP），沒想到他卻自曝已弄丟FMVP獎盃。

今年季後賽約柯奇一共出賽20場，累積得到600分、269個籃板、190次助攻，3項數據皆領先群雄，更讓他成為聯盟史上第一位達此成就的球員。他也成為2002年的歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後，首位贏得FMVP的中鋒球員。

約柯奇接受《ESPN》記者安德魯斯（Malika Andrews）訪問，暢談奪冠心得，他再次強調，「籃球不是我生命中最重要的事情，它是我擅長的事情。」

約柯奇表示自己不在乎個人榮譽，只為球隊成就感到開心，更透露FMVP獎盃已弄丟，「我真的不知道，我把它放在裝備管理員房間，但它已經不在那了，所以我真的不知道。」約柯奇接著笑說，「希望它能抵達我的家。」