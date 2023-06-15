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NBA／傳勇士起心動念交易庫明加 要價高順位樂透籤

聯合新聞網／ 綜合報導
傳勇士尋求交易庫明加 要價高順位選秀權。 法新社
傳勇士尋求交易庫明加 要價高順位選秀權。 法新社

勇士隊潛力新星庫明加（Jonathan Kuminga）季後賽遭冷凍，因此曾抱怨上場時間太少。據《ESPN》選秀專家吉馮尼（Jonathan Givony）報導指出，勇士正尋求送走庫明加，換取2023年高順位首輪選秀權。

庫明加在在2021年選秀會中以首輪第7順位被勇士選中，當時選秀報告指出，他擁有出色的身體素質，但技術層面待打磨。勇士教頭柯爾（Steve Kerr）曾表示他就像年輕版雷納德（Kawhi Leonard），但勇士今年季後賽第二輪就出局，柯爾日前受訪時稱讚熱火隊球員接受角色定位，更被外界視為在暗酸庫明加。

庫明加新秀合約還有2年要走，本季上場時間僅20.8分鐘，季後賽更驟降到6.1分鐘，因此他也沒機會對球隊做出太多貢獻。據先前報導指出，庫明加休賽季將在邁阿密、紐約、洛杉磯等地加強訓練，他想打更多NBA比賽，向聯盟展示自己的能力。

2023選秀大會即將在台灣時間6月22日登場，勇士今年擁有首輪第19順位選秀權。由於新版勞資協議上路，超過豪華稅門檻1750萬美元的球隊，將無法得到迷你中產特例，同時也不能在交易中使用現金，因此交易和選秀對勇士來說變得更重要。

勇士 庫明加

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