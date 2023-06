NBA／新科FMVP降臨亞洲！約柯奇有望率塞爾維亞征戰世界盃

金塊巨星約柯奇(Nikola Jokic)昨日攀上了生涯最巔峰,帶領球隊拿下成軍近50年來首座冠軍,並獲選FMVP。而兩個月後,他有機會在世界賽場上另闢豐功偉業。

本屆世界盃籃球賽將於八月底至九月初舉行,塞爾維亞被分在B組,將與中國、南蘇丹、波多黎各等國競爭兩個複賽名額,由於世界盃排名將直接影響巴黎奧運資格,球隊勢必希望召回所有NBA球星,確保拿下門票。

約柯奇為塞爾維亞的球隊領袖。 新華社

雖然前段時間仍在征戰NBA的約柯奇,並未透露回到塞爾維亞國家隊的意願,但總教練佩西奇(Svetislav Pesic)日前向媒體證實:「和其他球星一樣,約柯奇在代表名單上。」這表示,除非出現傷病,或因個人原因拒絕徵召,約柯奇將隨塞爾維亞征戰世界盃。

Svetislav Pesic announced that Nikola Jokic is on Serbia’s candidate list for the upcoming World Cup ✊🇷🇸 pic.twitter.com/RoMgmGEjCn