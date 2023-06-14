NBA／新科FMVP降臨亞洲！約柯奇有望率塞爾維亞征戰世界盃

金塊巨星約柯奇（Nikola Jokic）昨日攀上了生涯最巔峰，帶領球隊拿下成軍近50年來首座冠軍，並獲選FMVP。而兩個月後，他有機會在世界賽場上另闢豐功偉業。

本屆世界盃籃球賽將於八月底至九月初舉行，塞爾維亞被分在B組，將與中國、南蘇丹、波多黎各等國競爭兩個複賽名額，由於世界盃排名將直接影響巴黎奧運資格，球隊勢必希望召回所有NBA球星，確保拿下門票。

約柯奇為塞爾維亞的球隊領袖。 新華社

雖然前段時間仍在征戰NBA的約柯奇，並未透露回到塞爾維亞國家隊的意願，但總教練佩西奇（Svetislav Pesic）日前向媒體證實：「和其他球星一樣，約柯奇在代表名單上。」這表示，除非出現傷病，或因個人原因拒絕徵召，約柯奇將隨塞爾維亞征戰世界盃。

Svetislav Pesic announced that Nikola Jokic is on Serbia’s candidate list for the upcoming World Cup ✊🇷🇸 pic.twitter.com/RoMgmGEjCn — BasketNews (@BasketNews_com) June 13, 2023

除了約柯奇外，塞爾維亞還有其他NBA球星入列，如老鷹射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）已答應披上國家隊戰袍；雷霆長人波庫舍夫斯基（Aleksej Pokusevski）則因肩膀傷勢，尚待月底才能確認是否出戰。

約柯奇去年便率領塞爾維亞征戰歐錦賽，卻意外在16強遭義大利淘汰，如今，層級更高的世界盃來臨，塞爾維亞肯定需要王牌再次回歸，才有機會一雪前恥。