NBA／篤定是馬刺狀元！外媒透露溫班亞瑪選秀後將直奔聖城

馬刺確定獲得狀元籤後,選下溫班亞瑪(Victor Wembanyama)幾乎已成定局,若有球迷仍相當擔心出現爆冷,現在也可以放心了,根據外媒報導,這名法國新星已經安排好去聖安東尼奧的時程了。

抽籤大會結束後,媒體便目擊到,馬刺總教練波波維奇(Gregg Popovich)現跡法國。當時,外界普遍認為這趟行程包含與溫班亞瑪的會面,可視為提前鎖定狀元的象徵。然而,根據馬刺記者哈里斯(Don Harris),這僅是波波維奇個人行程,在法甲聯賽結束前,為了尊重大都會92球隊,馬刺不會和溫班亞馬見面。

Despite reports that Pop flew to France immediately after the lottery to meet Wemby, I’m told that was for a previously planned vacation to Europe and that they have NOT met. Spurs being respectful of the Metro 92 coach and team and will wait until their season is over.

不過,馬刺球迷別擔心有意外,可以開心準備迎接溫班亞瑪降臨聖城,因為哈里斯隨後再度發文,曝光了這名準狀元之後的行程,「我被告知,就算法甲冠軍賽打滿五場,溫班亞瑪仍會在美國時間22日來到布魯克林(選秀會舉辦地點)。」

哈里斯接下來把話講得更肯定,「他肯定會以馬刺第一順位指名的身分走上台,然後在隔天抵達聖安東尼奧,隔天再參加公開的歡迎會」。

Even if the French Finals goes all 5 games, I’m told Victor Wembanyama will be in Brooklyn to walk the stage as the Spurs number one pick on the 22nd. Will arrive in SA on the 23rd and there are plans underway for a public welcome rally on Saturday the 24th.