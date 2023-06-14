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NBA／約柯奇才說等不到球王恭賀訊息？約克維奇洗一波祝福

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約柯奇帥金塊奪冠，同時獲選FMVP。 法新社
約柯奇帥金塊奪冠，同時獲選FMVP。 法新社

NBA總冠軍賽開打前，瞄準法網金盃的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）就曾預祝約柯奇（Nikola Jokic）率金塊隊奪隊史首冠，兩名塞爾維亞體壇明星也如願先後完成法網登頂、NBA奪冠，賽後第一時間沒傳訊息給約柯奇的網壇球王之後也「洗」了一波限時動態，恭賀約柯奇完成特別成就。

塞爾維亞人口約7百萬人，人數雖不多，但先有約克維奇打下男網史無前例的第23座大滿貫，昨天約柯奇更成為NBA總冠軍賽MVP，讓世界看見位於巴爾幹半島的內陸國家。

昨天約柯奇賽後記者會被詢問，是否有收到約克維奇簡訊？他當場查看，沒得到正面回答後表情逗趣還飆出一句髒話，搞笑反應逗笑眾人；約柯奇還說，收到許多訊息，「我還是把手機關機好了。」

約克維奇恭喜約柯奇奪冠。 圖／取自約克維奇IG
約克維奇恭喜約柯奇奪冠。 圖／取自約克維奇IG

剛在法網打下個人第3冠、本周重返「世界球王」寶座的約克維奇，之後就在個人IG的「洗一波」祝賀約柯奇的限時動態，一連9篇都和約柯奇有關，還有自己和約柯奇孩提時代的組圖，以及兩人互動的照片等，慶祝同胞迎接生涯第一座NBA金盃。

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