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NBA／約柯奇本來想成為馬術騎手 父親說服他打籃球

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇。 美聯社
約柯奇。 美聯社

約柯奇（Nikola Jokic）率領金塊奪下隊史首冠，並拿下FMVP。不過籃球可能不是他最喜歡的運動，約柯奇的父親(Branislav Jokic)接受《美聯社》專訪時證實，約柯奇小時候親口說出自己不想打籃球，而是想成為1名馬術騎手。

約柯奇父親在塞爾維亞松爾博郊區，經營一家馬術俱樂部，因此約柯奇小時候就對馬匹和賽馬產生熱情，他原本的目標是成為1名馬術騎手，不是籃球員。

不過約柯奇從小就展露籃球天賦，老爸表示，「他身上有些特別的東西，我很少提起，當年我就知道他會成為1名優秀的籃球選手。不過他會達到什麼高度，沒有人知道。」

約柯奇父親。 美聯社
約柯奇父親。 美聯社

約柯奇父親透露，儘管約柯奇努力增進球技，但騎馬才是他的最愛，「他開始成長，不論是身高還是體型，他也意識到自己能成為籃球員。不過那些日子裡，他有另一個志向，他向我說過：『爸，我想成為1名騎手。』我總是回應他，『兒子，先成為1名籃球員，接著你也會成為偉大的騎手。』」

塞爾維亞人口僅600多萬，網球名將約克維奇（Novak Djokovic）和約柯奇先後讓世人看見自己的母國。約柯奇父親時至今日仍在經營馬廄，名為「追夢人」。

Nikola Jokic

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