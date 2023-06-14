NBA／金塊奪冠球迷嗨翻卻傳槍響 10人受傷1人危急

金塊隊昨天終結47年等待，迎接隊史第一座NBA總冠軍，但在丹佛陷入開心慶功情緒時，市區卻傳出槍響，導致10人受傷，其中1人還是2名槍手之一。

警方判斷，這起槍擊案和毒品交易失敗有關，目前所有傷者都生還，警方判斷5到6名傷者和毒品交易案並無關聯。

丹佛警察局長湯姆斯（Ron Thomas）記者會上表示，槍手共擊發20發子彈，且地點僅距離金塊主場百事中心1英里左右。槍擊案發生時間約是凌晨12點半，是金塊5戰解決熱火隊後的3個半小時。

今天稍早，警方發言人謝普曼（Doug Schepman）表示，槍擊案發生地點是最大的球迷慶祝地，不過當時人群已經少了許多。

槍響現場發生在丹佛市區的「LoDo」區，當地有許多餐廳，夜生活精彩，在調查人員用黃色膠帶封鎖現場時，現場還留有金塊封王後慶祝活動的物品。

傷者中有8人被送往丹佛健康醫療中心，其中1名傷者情況危急。發言人柏克（Heather Burke）表示，還有另兩名傷者狀況，應該直接詢問警方。