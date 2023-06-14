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NBA／選秀會下周四登場 ESPN曝已有19人受邀進小綠屋
NBA2023年選秀大會將在台灣時間6月22日登場，《ESPN》今天公布小綠屋名單，總共有19人入選，包括選秀狀元熱門溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。
除了溫班亞瑪外，在《ESPN》榜單排名前10的球員也全數受邀，依序為米勒（Brandon Miller）、韓德森（Scoot Henderson），湯普森兄弟檔（Amen Thompson、Ausar Thompson）、惠特摩（Cameron Whitmore）、華克（Jarace Walker）、布萊克（Anthony Black）、漢崔克斯（Taylor Hendricks）、迪克（Gradey Dick）。
另外9名球員分別是，柯利巴里（Bilal Coulibaly）、華勒斯（Cason Wallace）、史密斯（Nick Smith）、萊福力（Dereck Lively II）、巴金（Kobe Bufkin）、希菲諾（Jalen Hood-Schifino）、霍華德（Jett Howard）、霍金斯（Jordan Hawkins）以及喬治（Keyonte George）。
《ESPN》指出，預計還會有4到5人受邀進小綠屋，過去只能帶5名親友一起參加選秀，本屆可帶上10人。哪些球員能進入小綠屋，需要各球團高層討論後才會確定，每個球團需選出前25位他們想選的球員，以確保不會出現球員一直等待的尷尬場面。
儘管如此，過去仍有球員進入小綠屋後，第二輪才被選中，例如寶兒（Bol Bol）、戴維斯（Deyonta Davis）、克萊斯頓（Nic Claxton）以及去年被獨行俠以37順位選中的哈迪（Jaden Hardy）。
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