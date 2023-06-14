NBA／活塞全隊集合迎新帥 威廉斯透露點頭執教原因

本賽季在聯盟戰績墊底但卻無緣抽中狀元籤的活塞隊，今天迎接球隊新主帥威廉斯（Monty Williams）加盟，活塞這次不僅提供6年總價7850萬美元的史上最大教練合約，活塞球員在加盟記者會也幾乎全體到場，讓威廉斯直言過去也不曾見過如此排場。

本賽季執教太陽，卻在球隊於季後賽第二輪遭淘汰後丟掉飯碗的威廉斯，季後獲得活塞青睞，還為他開出一張誠意十足的合約；威廉斯今天透露，儘管活塞第一時間與他聯繫時，因為妻子罹癌讓他一度無法迅速做決定，不過在妻子的身體狀況好轉後，也因感受到活塞球團的誠意，最終決定在新賽季接下活塞總教練職務，「這是我做這個決定的一個重要因素，活塞展現十足耐心，這對我意義非凡。」

今天加盟記者會上，活塞全隊除了波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）外的所有球員，包括康寧漢（Cade Cunningham）、艾維（Jaden Ivey）、杜倫（Jalen Duren）都到場迎接新主帥上任，讓威廉斯直言，「我從沒有想過一個教練的加盟記者會，所有球員都會到場。」

活塞過去4個賽季合計僅拿下80勝，儘管今年無緣奪下狀元籤，不過陣中幾名年輕球員的天賦也讓曾幫助太陽死灰復燃的威廉斯躍躍欲試，他說：「我們的球員有著肉眼可見的天賦，儘管他們都很高大，但當我在和他們說話時，他們都是雙眼緊盯著我，當我傳訊息給他們時，他們總能第一時間就回覆，這讓我印象深刻，我感受到他們對我的尊敬，這在NBA非常少見。」

根據美國媒體報導，這次活塞能邀請到威廉斯加入，除了價錢漂亮的合約外，甚至附加一些福利，包括提供私人飛機和為威廉斯罹患乳腺癌的妻子提供醫療協助，甚至幫他們的孩子尋找學校和住所，以避免在搬家過程中對於威廉斯妻子造成身體上的負擔。