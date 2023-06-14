快訊

宜蘭漁民捕獲1億年「活化石」惡魔鯊 底拖網漁法再掀爭議

為何社群出現#MeToo浪潮？心理作家：與性騷受害者害怕的這一點有關

外交部駐外官桃色糾紛調回外交學院 恐對新人不良影響？

NBA／活塞全隊集合迎新帥 威廉斯透露點頭執教原因

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
活塞隊以高規格記者會迎接新教頭威廉斯。 美聯社
活塞隊以高規格記者會迎接新教頭威廉斯。 美聯社

本賽季在聯盟戰績墊底但卻無緣抽中狀元籤的活塞隊，今天迎接球隊新主帥威廉斯（Monty Williams）加盟，活塞這次不僅提供6年總價7850萬美元的史上最大教練合約，活塞球員在加盟記者會也幾乎全體到場，讓威廉斯直言過去也不曾見過如此排場。

本賽季執教太陽，卻在球隊於季後賽第二輪遭淘汰後丟掉飯碗的威廉斯，季後獲得活塞青睞，還為他開出一張誠意十足的合約；威廉斯今天透露，儘管活塞第一時間與他聯繫時，因為妻子罹癌讓他一度無法迅速做決定，不過在妻子的身體狀況好轉後，也因感受到活塞球團的誠意，最終決定在新賽季接下活塞總教練職務，「這是我做這個決定的一個重要因素，活塞展現十足耐心，這對我意義非凡。」

今天加盟記者會上，活塞全隊除了波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）外的所有球員，包括康寧漢（Cade Cunningham）、艾維（Jaden Ivey）、杜倫（Jalen Duren）都到場迎接新主帥上任，讓威廉斯直言，「我從沒有想過一個教練的加盟記者會，所有球員都會到場。」

活塞過去4個賽季合計僅拿下80勝，儘管今年無緣奪下狀元籤，不過陣中幾名年輕球員的天賦也讓曾幫助太陽死灰復燃的威廉斯躍躍欲試，他說：「我們的球員有著肉眼可見的天賦，儘管他們都很高大，但當我在和他們說話時，他們都是雙眼緊盯著我，當我傳訊息給他們時，他們總能第一時間就回覆，這讓我印象深刻，我感受到他們對我的尊敬，這在NBA非常少見。」

根據美國媒體報導，這次活塞能邀請到威廉斯加入，除了價錢漂亮的合約外，甚至附加一些福利，包括提供私人飛機和為威廉斯罹患乳腺癌的妻子提供醫療協助，甚至幫他們的孩子尋找學校和住所，以避免在搬家過程中對於威廉斯妻子造成身體上的負擔。

延伸閱讀

洋片台播不膩一定看過！「大海怪」男主角驚傳車禍身亡

男星騎車驚傳遭撞身亡　合作多年經紀人悲痛證實噩耗：心都要碎了

NBA／熱火輸球最開心的人？威廉斯：他們快被金塊送回家

NBA／為何開除前年度教頭威廉斯 太陽老闆：球隊要總冠軍

相關新聞

NBA／坦承想執教年輕版哈登 瑞佛斯：他飆分時76人就停滯

隨著瑞佛斯（Doc Rivers）遭76人開除，他也能更誠實地點出過去隊上的問題，日前就在節目上坦言，執教哈登（James Harden）相當「有挑戰性」。 哈登本次季後賽表現起伏不定，雖然曾有

NBA／痛批西蒙斯擺爛態度 巴克利預言：可能是生涯最後一季

日前透過修圖讓自己看來更壯，卻被網友抓包的西蒙斯（Ben Simmons），目前在心理狀況、場上實力等方面都備受質疑，前輩巴克利（Charles Barkley）更預測，若新賽季狀態未能提升，他可能將

NBA／活塞全隊集合迎新帥 威廉斯透露點頭執教原因

本賽季在聯盟戰績墊底但卻無緣抽中狀元籤的活塞隊，今天迎接球隊新主帥威廉斯（Monty Williams）加盟，活塞這次不...

NBA／金塊熱火爭冠收視率出爐 平均每場1164萬略遜去年

NBA總冠軍賽在昨天金塊隊捧起隊史首座金盃後落幕，今天美國轉播單位ABC、ESPN、TNT也公布今年季後賽與冠軍賽的收視...

NBA／不再是落寞灌籃大賽亞軍！葛登奪冠獲百萬激勵獎金

隨著金塊強勢贏得隊史首座總冠軍，葛登（Aaron Gordon）不再是灌籃大賽一旁落寞的亞軍，而是可以豪氣地高舉許多人都難以企及的總冠軍獎盃。 Aaron Gordon was the 4th

NBA／外媒曝熱火季中曾追求厄文 休賽季欲重組「三巨頭」

熱火昨日以89：94輸給金塊，結束了驚奇的「老八傳奇」，總冠軍賽凸顯了和金塊的天賦差異，根據外媒報導，剛結束賽季的他們打算重啟季中未能實現的「追星計畫」。 本季季中交易截止日前，當東、西區球隊都

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦