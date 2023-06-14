NBA／坦承想執教年輕版哈登 瑞佛斯：他飆分時76人就停滯
隨著瑞佛斯（Doc Rivers）遭76人開除，他也能更誠實地點出過去隊上的問題，日前就在節目上坦言，執教哈登（James Harden）相當「有挑戰性」。
哈登本次季後賽表現起伏不定，雖然曾有「夢迴巔峰」的表現，卻也在與塞爾蒂克的搶七大戰熄火，間接造成球隊遭淘汰以及瑞佛斯的離開。但在Podcast節目上，瑞佛斯跳出來反駁「哈登在季後賽隱身」的說法。
不過，瑞佛斯也非一昧袒護哈登，他坦承雙方私下並沒有經常見面，再加上風格不同，導致兩人無法完全配合，「執教哈登很有挑戰性，因為我們在兩件事上有衝突，當然，不是看得見的那種。哈登一球在手自己飆分時打的非常好，但我相信另一種才能取勝，這需要他轉移球，然後透過跑動重新取回球權。不過這方式相當累人，所以我內心會希望有年輕版的哈登在隊上。」
Doc Rivers says it was ‘challenging’ coaching James Harden— NBACentral (@TheNBACentral) June 13, 2023
“It was challenging. More because we were fighting two things, and not like visually fighting. James was so good at playing one way, and the way I believe you have to play to win, in some ways is different because it’s… pic.twitter.com/ViTt8JfyVC
此外，瑞佛斯也指出，當哈登將精力全放在進攻時，球隊狀況就變得較差，「我認為上半年我們是最好的隊伍，哈登雖然仍在得分，卻是組織球隊的控球後衛；但到了下半年，他開始自主得了更多分，這時候，我反而覺得隊伍陷入了停滯。」
不論瑞佛斯的說法是否正確，他如今已確定離開76人，哈登也有機會跳出球員選項、另投他處，76人下季或許將迎來不同風貌。
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