NBA／坦承想執教年輕版哈登 瑞佛斯：他飆分時76人就停滯

隨著瑞佛斯(Doc Rivers)遭76人開除,他也能更誠實地點出過去隊上的問題,日前就在節目上坦言,執教哈登(James Harden)相當「有挑戰性」。

哈登本次季後賽表現起伏不定,雖然曾有「夢迴巔峰」的表現,卻也在與塞爾蒂克的搶七大戰熄火,間接造成球隊遭淘汰以及瑞佛斯的離開。但在Podcast節目上,瑞佛斯跳出來反駁「哈登在季後賽隱身」的說法。

不過,瑞佛斯也非一昧袒護哈登,他坦承雙方私下並沒有經常見面,再加上風格不同,導致兩人無法完全配合,「執教哈登很有挑戰性,因為我們在兩件事上有衝突,當然,不是看得見的那種。哈登一球在手自己飆分時打的非常好,但我相信另一種才能取勝,這需要他轉移球,然後透過跑動重新取回球權。不過這方式相當累人,所以我內心會希望有年輕版的哈登在隊上。」

Doc Rivers says it was ‘challenging’ coaching James Harden



