快訊

蔡英文通話遭「中國空軍」打斷 國台辦：不是說說而已

不給鄭宏輝平反機會？行政院：不符社會期待 立刻解聘顧問

鄭宏輝被控性騷 交長火速要求停職：中華電信組調查小組

NBA／坦承想執教年輕版哈登 瑞佛斯：他飆分時76人就停滯

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登或許會和瑞佛斯一樣離開76人。 歐新社
哈登或許會和瑞佛斯一樣離開76人。 歐新社

隨著瑞佛斯（Doc Rivers）遭76人開除，他也能更誠實地點出過去隊上的問題，日前就在節目上坦言，執教哈登（James Harden）相當「有挑戰性」。

哈登本次季後賽表現起伏不定，雖然曾有「夢迴巔峰」的表現，卻也在與塞爾蒂克的搶七大戰熄火，間接造成球隊遭淘汰以及瑞佛斯的離開。但在Podcast節目上，瑞佛斯跳出來反駁「哈登在季後賽隱身」的說法。

不過，瑞佛斯也非一昧袒護哈登，他坦承雙方私下並沒有經常見面，再加上風格不同，導致兩人無法完全配合，「執教哈登很有挑戰性，因為我們在兩件事上有衝突，當然，不是看得見的那種。哈登一球在手自己飆分時打的非常好，但我相信另一種才能取勝，這需要他轉移球，然後透過跑動重新取回球權。不過這方式相當累人，所以我內心會希望有年輕版的哈登在隊上。」

此外，瑞佛斯也指出，當哈登將精力全放在進攻時，球隊狀況就變得較差，「我認為上半年我們是最好的隊伍，哈登雖然仍在得分，卻是組織球隊的控球後衛；但到了下半年，他開始自主得了更多分，這時候，我反而覺得隊伍陷入了停滯。」

不論瑞佛斯的說法是否正確，他如今已確定離開76人，哈登也有機會跳出球員選項、另投他處，76人下季或許將迎來不同風貌。

76人 哈登

相關新聞

NBA／不再是落寞灌籃大賽亞軍！葛登奪冠獲百萬激勵獎金

隨著金塊強勢贏得隊史首座總冠軍，葛登（Aaron Gordon）不再是灌籃大賽一旁落寞的亞軍，而是可以豪氣地高舉許多人都難以企及的總冠軍獎盃。 Aaron Gordon was the 4th

NBA／金塊奪冠滿足合約激勵條款 波特第5年薪資破4千萬美元

「我很感謝金塊這個團隊，他們是如此地信任我。」波特說。 大學時期因背部手術蒙上嚴重傷勢陰影，導致波特（Michael Porter Jr.）從當年被看好的選秀順位，一路跌到第14順位才被金塊撿走

NBA／坦承想執教年輕版哈登 瑞佛斯：他飆分時76人就停滯

隨著瑞佛斯（Doc Rivers）遭76人開除，他也能更誠實地點出過去隊上的問題，日前就在節目上坦言，執教哈登（James Harden）相當「有挑戰性」。 哈登本次季後賽表現起伏不定，雖然曾有

NBA／痛批西蒙斯擺爛態度 巴克利預言：可能迎來生涯最後一季

日前透過修圖讓自己看來更壯，卻被網友抓包的西蒙斯（Ben Simmons），目前在心理狀況、場上實力等方面都備受質疑，前輩巴克利（Charles Barkley）更預測，若新賽季狀態未能提升，他可能將

NBA／波爾季後賽神隱大約卻將開跑 外媒：他不會被交易

勇士隊球星波爾（Jordan Poole）季後賽糟糕的表現，讓雙方的合作關係出現疑慮，但根據外媒報導，大合約將開跑的他並沒有離開灣區的跡象。 波爾在2021-22賽季破繭而出，繳出場均20.4分

NBA／金塊熱火爭冠收視率出爐 平均每場1164萬略遜去年

NBA總冠軍賽在昨天金塊隊捧起隊史首座金盃後落幕，今天美國轉播單位ABC、ESPN、TNT也公布今年季後賽與冠軍賽的收視...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦