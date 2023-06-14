NBA／曾申請交易成丹佛公敵 「甜瓜」安東尼祝賀金塊奪冠

金塊昨日以94：89擊敗熱火，拿到成軍47年來的首冠，而過往曾試圖帶領球隊打破冠軍荒的安東尼（Carmelo Anthony），也發文替這支球隊獻上祝福。

2002-03賽季，金塊僅拿下17勝65負，卻讓他們在該年選秀，以探花籤選入了安東尼。這位「進攻萬花筒」也就此成為球隊領袖，在隔年便幫助金塊重返季後賽，並於接下來幾年都能保有季後賽資格，最遠曾走到西區冠軍賽。

不過，多次爭冠失利後，安東尼於2010-11賽季向金塊提出交易申請，逼得球隊必須在季中將其交易至尼克，他也因此從球隊領袖轉為球迷公敵。不過，安東尼的離去也為金塊留下豐厚資產，包括帶來奪冠功臣穆雷（Jamal Murray）的選秀籤，都間接來自當時的交易案。

雖然一度和金塊球迷形同水火，隨著時間過去、安東尼宣布退休，兩邊的關係也不再緊張，昨日在繼承自己15號的約柯奇（Nikola Jokic）率隊奪冠後，安東尼也於個人推特轉發貼文寫道，「冠軍！恭喜金塊！」

效力金塊八季，安東尼留下場均24.8分、6.3籃板、3.1助攻的成績。