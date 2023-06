NBA／痛批西蒙斯擺爛態度 巴克利預言：可能迎來生涯最後一季

日前透過修圖讓自己看來更壯,卻被網友抓包的西蒙斯(Ben Simmons),目前在心理狀況、場上實力等方面都備受質疑,前輩巴克利(Charles Barkley)更預測,若新賽季狀態未能提升,他可能將迎來生涯最後賽季。

Ben Simmons has been in the LAB pic.twitter.com/B1N9iPChoh