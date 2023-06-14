NBA／波爾季後賽神隱大約卻將開跑 外媒：他不會被交易

勇士隊球星波爾（Jordan Poole）季後賽糟糕的表現，讓雙方的合作關係出現疑慮，但根據外媒報導，大合約將開跑的他並沒有離開灣區的跡象。

波爾在2021-22賽季破繭而出，繳出場均20.4分、2.7籃板、4.5助攻成績，再加上於勇士奪冠之旅中多次跳出來拯救球隊，讓他即便在季後與格林（Draymond Green）發生衝突，仍得到一份4年1.23億美元的延長合約。

本季，上了「運鈔車」的波爾雖然於例行賽維持戰力，甚至全勤出賽，卻在季後賽遭遇嚴重低潮，場均僅10.3分、2.2籃板、3.5助攻，導致其上場時間跟著驟降，與上季屢屢在關鍵時刻有大心臟表現的他大相逕庭，使他下季將開跑的2790萬美元年薪變得格外顯眼。

由於勇士壅塞的薪資空間，讓外界猜測，與球隊格格不入的波爾將被擺上貨架，但《The Athletic》記者史萊特（Anthony Slater）昨天否定了這說法，「波爾並沒有被積極地兜售，球隊沒有下減少薪資的指令，也沒有任何跡象顯示他未來會轉投他隊。」

下季，勇士球員名單中，將有柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林、維金斯（Andrew Wiggins）、波爾等五人年薪超過2400萬，若季後沒適時「瘦身」，將會讓球隊補強之路舉步維艱。