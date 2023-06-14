NBA／不再是落寞灌籃大賽亞軍！葛登奪冠獲百萬激勵獎金
隨著金塊強勢贏得隊史首座總冠軍，葛登（Aaron Gordon）不再是灌籃大賽一旁落寞的亞軍，而是可以豪氣地高舉許多人都難以企及的總冠軍獎盃。
Aaron Gordon was the 4th overall pick in the 2014 NBA Draft by the Magic. After 7.5 seasons in Orlando he was traded to the Nuggets.— Jack Benjamin (@JackBenjaminPxP) June 13, 2023
Sometimes, a change of scenery is all that is takes.
Say whatever you want about his career. He’s an NBA Champion. Forever.@KasselMedia https://t.co/CGbBqVbHLY pic.twitter.com/MOuMNdMsmd
根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）的報導，榮耀加身之餘，金塊奪冠後也觸發了葛登合約中的激勵條款，他將可以額外獲得100萬美元。
葛登是在2021年季中透過交易從魔術轉戰金塊，並且在該年休賽季和球隊達成4年9140萬美元的合約，最後一年為球員選項，其中有480萬美元是屬於激勵獎金，至於合約則是從今年賽季開始執行。
Aaron Gordon, instrumental to Denver's championship run 🙌 pic.twitter.com/NIsZdrV31X— NBA (@NBA) June 13, 2023
在約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）構築的內外體系之下，具備體型優勢和強悍運動能力的葛登成了球隊陣中一大攻守殺器，無論是藍領苦工、防手對方最強得分手、乃至於禁區終結、策應掩護和進攻打點，甚至是外線投射，都是金塊不可或缺的要角。
總冠軍賽5戰期間，葛登平均可以攻下14分7.4籃板3助攻，投籃命中率高達60.4%，更可怕的是三分球9投5中，命中率達55.6%，唯一可以詬病的大概就是低於5成的罰球命中率。
葛登搭配約柯奇、波特（Michael Porter Jr.）所組成的「丹佛高原鋒線」，身材高度、厚度兼具運動能力，加上供輸策應和外線投射能力，成了牢不可破的堅固堡壘，如魚得水的葛登，在灌輸了滿滿冠軍經驗之後，將為自己的NBA之路開拓更高視野。
Aaron Gordon was turning up with fans after winning the Finals 🔥— Bleacher Report (@BleacherReport) June 13, 2023
(via @alldatcasss) pic.twitter.com/2WJRqDuf37
Aaron Gordon is a man of the people 🔥 pic.twitter.com/UcGkHpxZf3— NBACentral (@TheNBACentral) June 13, 2023
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