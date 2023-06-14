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NBA／不再是落寞灌籃大賽亞軍！葛登奪冠獲百萬激勵獎金

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
葛登否極泰來隨金塊勇奪總冠軍。 美聯社
葛登否極泰來隨金塊勇奪總冠軍。 美聯社

隨著金塊強勢贏得隊史首座總冠軍，葛登（Aaron Gordon）不再是灌籃大賽一旁落寞的亞軍，而是可以豪氣地高舉許多人都難以企及的總冠軍獎盃。

根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）的報導，榮耀加身之餘，金塊奪冠後也觸發了葛登合約中的激勵條款，他將可以額外獲得100萬美元。

葛登是在2021年季中透過交易從魔術轉戰金塊，並且在該年休賽季和球隊達成4年9140萬美元的合約，最後一年為球員選項，其中有480萬美元是屬於激勵獎金，至於合約則是從今年賽季開始執行。

在約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）構築的內外體系之下，具備體型優勢和強悍運動能力的葛登成了球隊陣中一大攻守殺器，無論是藍領苦工、防手對方最強得分手、乃至於禁區終結、策應掩護和進攻打點，甚至是外線投射，都是金塊不可或缺的要角。

總冠軍賽5戰期間，葛登平均可以攻下14分7.4籃板3助攻，投籃命中率高達60.4%，更可怕的是三分球9投5中，命中率達55.6%，唯一可以詬病的大概就是低於5成的罰球命中率。

葛登搭配約柯奇、波特（Michael Porter Jr.）所組成的「丹佛高原鋒線」，身材高度、厚度兼具運動能力，加上供輸策應和外線投射能力，成了牢不可破的堅固堡壘，如魚得水的葛登，在灌輸了滿滿冠軍經驗之後，將為自己的NBA之路開拓更高視野。

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