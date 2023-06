NBA／金塊奪冠滿足合約激勵條款 波特第5年薪資破4000萬美元

「我很感謝金塊這個團隊,他們是如此地信任我。」波特說。

大學時期因背部手術蒙上嚴重傷勢陰影,導致波特(Michael Porter Jr.)從當年被看好的選秀順位,一路跌到第14順位才被金塊撿走;之後新秀年又因手術全部報銷,2021-22年賽季也僅打了9場比賽就報銷,然後進行了第3次手術治療,總計5年職業生涯一共只打了187場例行賽。

即便如此,金塊依然在2021年送出5年超過2億美元的超頂級合約,讓波特成為球隊長期計畫之一。這份合約看似優渥,但其實還是包含嚴苛的激勵條款,由於他在2021-22年賽季報銷,無法觸發最高等級的薪資數字,實際合約為5年1.79億美元,同時第5年年薪僅有1200萬美元是受保障。

媒體當時也披露波特第5年合約轉保障的激勵條款細節。

1、如果波特在2021-22年到2025-26年期間入選一次明星賽,第5年的保障金額會變為1700萬美元。

2、如果波特在2021-22年到2025-26年期間入選兩次明星賽、或是拿下年度MVP、年度最佳防守球員、入選聯盟最佳陣容、入選最佳防守陣容等,第5年合約將轉為全額保障。

3、金塊奪下總冠軍且例行賽至少出賽62場、季後賽出席75%場次,第5年的薪資將轉為全額保障。

波特今年例行賽正好出賽62場,生涯最多的一季,場均打了29.0分鐘,能得到17.4分5.5籃板1.0助攻0.6抄截,投籃命中率48.7%,三分命中率41.4%,罰球命中率80.0%。

進入季後賽,波特全勤出賽20場,平均上場提升到32.6分鐘,得到13.4分8.1籃板1.6助攻0.6阻攻,完成8次雙十,投籃命中率42.3%,三分命中率35.1%,每場命中2.3顆三分球,罰球命中率79.3%。

按照激勵條款,波特協助金塊奪冠的同時,本身第5年的年薪也達到全額保障的4081萬美元,真可謂名利雙收。

波特今年是合約執行的第一年,年薪為3091萬美元,之後逐年分別為:2023-24賽季3339萬美元、2024-25賽季3586萬美元、2025-26賽季3833萬美元、2026-27賽季4081萬美元。

就在金塊奪冠之後,總教練馬龍(Michael Malone)也談到球隊對於波特的重視。「他依然是一名年輕球員,他曾經因傷錯過新秀賽季。他仍是我們未來的重要組成。」

