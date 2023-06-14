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NBA／金塊奪冠滿足合約激勵條款 波特第5年薪資破4000萬美元

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波特奪冠名利雙收。 歐新社
波特奪冠名利雙收。 歐新社

「我很感謝金塊這個團隊，他們是如此地信任我。」波特說。

大學時期因背部手術蒙上嚴重傷勢陰影，導致波特（Michael Porter Jr.）從當年被看好的選秀順位，一路跌到第14順位才被金塊撿走；之後新秀年又因手術全部報銷，2021-22年賽季也僅打了9場比賽就報銷，然後進行了第3次手術治療，總計5年職業生涯一共只打了187場例行賽。

即便如此，金塊依然在2021年送出5年超過2億美元的超頂級合約，讓波特成為球隊長期計畫之一。這份合約看似優渥，但其實還是包含嚴苛的激勵條款，由於他在2021-22年賽季報銷，無法觸發最高等級的薪資數字，實際合約為5年1.79億美元，同時第5年年薪僅有1200萬美元是受保障。

媒體當時也披露波特第5年合約轉保障的激勵條款細節。

1、如果波特在2021-22年到2025-26年期間入選一次明星賽，第5年的保障金額會變為1700萬美元。

2、如果波特在2021-22年到2025-26年期間入選兩次明星賽、或是拿下年度MVP、年度最佳防守球員、入選聯盟最佳陣容、入選最佳防守陣容等，第5年合約將轉為全額保障。

3、金塊奪下總冠軍且例行賽至少出賽62場、季後賽出席75%場次，第5年的薪資將轉為全額保障。

波特今年例行賽正好出賽62場，生涯最多的一季，場均打了29.0分鐘，能得到17.4分5.5籃板1.0助攻0.6抄截，投籃命中率48.7%，三分命中率41.4%，罰球命中率80.0%。

進入季後賽，波特全勤出賽20場，平均上場提升到32.6分鐘，得到13.4分8.1籃板1.6助攻0.6阻攻，完成8次雙十，投籃命中率42.3%，三分命中率35.1%，每場命中2.3顆三分球，罰球命中率79.3%。

按照激勵條款，波特協助金塊奪冠的同時，本身第5年的年薪也達到全額保障的4081萬美元，真可謂名利雙收。

波特今年是合約執行的第一年，年薪為3091萬美元，之後逐年分別為：2023-24賽季3339萬美元、2024-25賽季3586萬美元、2025-26賽季3833萬美元、2026-27賽季4081萬美元。

就在金塊奪冠之後，總教練馬龍（Michael Malone）也談到球隊對於波特的重視。「他依然是一名年輕球員，他曾經因傷錯過新秀賽季。他仍是我們未來的重要組成。」

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