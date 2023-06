NBA／范弗利特拒絕執行球員選項 今夏自由市場追求頂薪

根據報導,暴龍後衛范弗利特(Fred VanVleet)將不會執行合約最後一年假職2280萬元的球員選項,而會在今夏投入市場成為完全自由球員。

儘管范弗利特未排除會和暴龍重新續約的可能性,但作為今年自由市場最好的控衛人選之一,部分擁有薪資空間的球隊和渴望加強陣容的具季後賽競爭力球隊顯然都有意爭取他的加盟。

曾隨暴龍奪下隊史首冠的范弗利特,挾著該年季後賽的強勢表現,一度被賦予「范喬丹」的美名,更讓他贏得一紙4年8500萬美元的合約,創下成為NBA史上「未經選秀」球員的新高紀錄。

消息指出,范弗利特在今年賽季初拒絕了暴龍開出4年1.14億美元的續約報價,而是希望能夠拿到一份4年大約1.4億美元的合約,類似於熱火後衛赫洛(Tyler Herro)。

薪資專家馬克斯(Bobby Marks)補充報導,,范弗利特仍具備和暴龍簽延長合約的資格,新勞資協議將在台灣時間7月2日之後開始生效,在此之前,暴龍能提供4年1.14億美元的價碼;而在新勞資協議生效後,暴龍最高能提供4年1.33億美元。

現階段暴龍可以考慮重新簽訂一份頂級合約續留范弗利特,或者利用先簽後換的方式,至少在他離去後還能收回一些資產。加上陣中另一位完全自由球員崔蘭特(Gary Trent Jr.),倘若兩人皆離去,暴龍團隊薪資將會略低於1.34億美元的上限,但對於球隊競爭力勢必也將造成巨大影響。

至於范弗利特會在這時間點做出提前跳出合約的決定,主要是他必須要在台灣時間6月15日之前宣布是否執行球員選項;而聯盟多數球員執行球員選項與否的時間點通常是落在6月30日。

2022-23年賽季,范弗利特場均可以得到19.3分7.2助攻1.8抄截,投籃命中率39.3%,三分命中率34.2%,罰球命中率89.8%。他的助攻創生涯新高,助攻失誤比進入聯盟前10名。

數據顯示,他今年賽季打出6場至少25分得分10助攻的表現,這是自1996-97賽季的史陶德邁爾(Damon Stoudamire)之後暴龍球員的最多表現。

此外,范弗利特是暴龍隊史唯二累積命中超過1000顆三分球的球員,單場創下54分和20次抄截更居隊史之冠,在他之外也只有張伯倫(Wilt Chamberlain)在76人曾做到;范弗利特連續3年平均上場時間都超過36分鐘,在聯盟名列前茅,且過去3個賽季,他的場均奔跑距離都在聯盟高居第一。

Fred VanVleet ERUPTS for a career-high and @Raptors franchise record 54 POINTS, 11 THREES! 🔥

Undrafted players becoming franchise record holders. Where else? #OnlyHere pic.twitter.com/BsreotFP0R