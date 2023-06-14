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NBA／勵志的約柯奇 選秀41順位奪FMVP

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
約柯奇（左）獲選總冠軍賽ＭＶＰ，開心和女兒一起慶祝。（美聯社）
約柯奇（左）獲選總冠軍賽ＭＶＰ，開心和女兒一起慶祝。（美聯社）

當二○一四年選秀會上金塊於第二輪第四十一順位選入來自塞爾維亞的年輕長人約柯奇時，電視上的轉播畫面卻剛好切入知名墨西哥捲餅廣告，當時誰也沒想到八年後這位「捲餅小子」，會在昨天率領丹佛金塊奪下隊史首座總冠軍，甚至成為史上選秀順位最低的總冠軍賽ＭＶＰ（ＦＭＶＰ）。

十七歲就已站上歐洲職業舞台的約柯奇，盡管青少年時期在球場上就有著不錯表現卻缺乏爆發力、體能條件也不算頂尖，仍讓他在二○一四年投入ＮＢＡ選秀時落入了第二輪才被金塊選中，甚至在當年選秀報告中還認為約柯奇將無法長久在ＮＢＡ中立足。

不過，在加入ＮＢＡ的第一個賽季約柯奇就用場上表現粉碎質疑，順利獲選年度新秀第一隊，甚至後來在教練苦口婆心勸說減重後，約柯奇的場上數據三級跳，過去兩年更順利當選年度ＭＶＰ，即使今年挑戰三連霸遭到七六人安比德攔胡，但他仍靠著在季後賽不斷創紀錄的表現，不僅幫助金塊奪下隊史首冠，自己也拿下總冠軍賽ＭＶＰ。

帶領球隊寫下歷史性的一頁，愛馬的約柯奇奪冠後卻只想著何時能夠回家，尤其在聽到後天將在丹佛舉行奪冠遊行時，他卻說：「喔不，我必須回家一趟，因為周日我有一場賽馬必須參加」。

約柯奇 金塊 安比德

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