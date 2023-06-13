快訊

張齡予兒確診高燒 病況變化劇烈「一度四肢發紫」急住院

因旅費高漲、機票太貴 調查指出國人出現三大旅遊趨勢轉變

為30元炸豆腐殺人？關渡鹹粥老闆娘遭一槍斃命 今解剖取出子彈送鑑定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／金塊老闆有眼光 旗下職業隊18個月內4度奪冠

中央社／ 台北13日電
金塊老闆克倫克手捧冠軍盃。 法新社
金塊老闆克倫克手捧冠軍盃。 法新社

等待47年，美國職業籃球聯盟（NBA）丹佛金塊隊今天終於捧起隊史首座金盃，最開心莫過於老闆克倫克，包括金塊，旗下職業隊過去18個月4度贏得冠軍榮耀，網友大讚是經營之神。

金塊（Denver Nuggets）在總冠軍賽第5戰以94比89擊敗邁阿密熱火隊（Miami Heat），在7戰4勝制系列賽以4比1奪隊史首冠，入主金塊23年的75歲克倫克（Stan Kroenke）也到場與球員一同舉起金盃。

見證歷史性一刻，沉浸於冠軍喜悅的克倫克直呼：「難以置信，完成這件事對我們來說意義重大。」

美國「富比世」（Forbes）雜誌報導，克倫克身家約129億美元（約新台幣3951億元），手上合計握有6支職業隊伍，除金塊，還有英格蘭足球超級聯賽（Premier League）兵工廠足球俱樂部（ArsenalFootball Club）、美國職業足球大聯盟（Major LeagueSoccer, MLS）科羅拉多急流（Colorado Rapids），觸角還伸向電競和運動賽事轉播頻道。

金塊為克倫克斬獲旗下職業球隊近18個月第4冠，先前已有職業美式足球聯盟NFL洛杉磯公羊隊（Los Angeles Rams）、北美職業冰球聯盟（National Hockey League, NHL）科羅拉多雪崩隊（Colorado Avalanche）及美國國家長曲棍球聯盟（NLL）科羅拉多長猛獁隊（Colorado Mammoth）獲殊榮。

克倫克1990年代初期就開始尋覓買下NBA球隊機會，直到2000年才以約4.85億美元（約新台幣149億元）收購金塊、雪崩及球館，進而擴大運動版圖，目前這2隊由家族信託控管，實際由克倫克兒子喬許（Josh Kroenke）操盤。

不同於商人出身的父親，喬許曾代表密蘇里大學（University of Missouri）參加全美大學體育聯盟（NCAA），熱愛運動不在話下，當家族買下金塊時，喬許就曾告訴媒體，長久以來夢想之一是加入職籃球隊。

負責球隊營運的喬許以另一種方式參與球隊，不僅實現願望，還將金塊推向顛峰。

延伸閱讀

NBA／發豪語建立金塊王朝 馬龍：我們想要更多總冠軍

NBA／金塊僅約柯奇進明星賽仍奪冠 聯盟近50年來第15次

NBA／奪冠後恐跳出合約難留金塊 布朗：錢不是一切

NBA／新賽季奪冠賠率金塊領頭 熱火還是不被看好

相關新聞

NBA／FMVP到手還破多項聯盟紀錄 約柯奇：可以回家了

NBA總冠軍賽落幕，金塊隊以94：89擊敗熱火隊，拿下隊史47年首座總冠軍，金塊一哥約柯奇（Nikola Jokic）今...

NBA／那趟35分鐘車程改變一生 約柯奇決心甩肉成MVP

初進NBA還略「顯胖」的約柯奇，在教練利用35分鐘車程一路勸說後，放棄狂喝汽水的壞習慣，積極瘦身讓身體越來越精實，在場上...

NBA／上季膝傷整季報銷 穆雷捧冠淚流滿面

兩年前左膝十字韌帶撕裂，金塊隊後衛穆雷（Jamal Murray）空白一整個賽季，但今年有了最好結果，金塊在總冠軍賽第5...

NBA／無緣完成老八奪冠傳奇 巴特勒：隊友絕對值得冠軍

身為聯盟史上第2支以分區老八闖進到總冠軍賽的球隊，熱火隊今天在總冠軍賽第5戰以5分差距不敵金塊隊，無緣改寫歷史成為首支奪...

NBA／金塊老闆有眼光 旗下職業隊18個月內4度奪冠

等待47年，美國職業籃球聯盟（NBA）丹佛金塊隊今天終於捧起隊史首座金盃，最開心莫過於老闆克倫克，包括金塊，旗下職業隊過...

NBA／熱火老八傳奇奪冠功敗垂成 汲取教訓展望未來

邁阿密熱火隊以東區第8種子之姿，出人意料地闖進NBA總冠軍賽，雖然最後還是功敗垂成，但隊員及教練習得許多人生道理，無論是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦